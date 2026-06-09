Persistirá el ambiente nublado durante el día en CDMX

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Lluvias fuertes y granizo seguirán este martes. FOTO: Cuartoscuro

La Ciudad de México y el Estado de México mantendrán condiciones de cielo nublado, ambiente de templado a cálido y probabilidad de lluvias fuertes, actividad eléctrica, posible caída de granizo y rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora durante este martes 9 de junio.

De acuerdo con el pronóstico meteorológico, durante la mañana se espera ambiente fresco, presencia de bancos de niebla en zonas altas y lluvias aisladas. Por la tarde aumentará el potencial de precipitaciones, principalmente en regiones del suroeste del Estado de México y en distintos puntos de la capital del país.

Lluvias fuertes, granizo y viento afectarán a CDMX y Edomex

Las autoridades prevén lluvias puntuales fuertes de entre 25 y 50 milímetros en un periodo de 24 horas para el suroeste del Estado de México, mientras que en la Ciudad de México se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Además, las precipitaciones podrían estar acompañadas por descargas eléctricas, posible caída de granizo y rachas de viento que alcanzarían hasta los 50 kilómetros por hora, por lo que se recomienda mantenerse atento a las condiciones meteorológicas.

En las próximas tres horas, se esperan #Lluvias puntuales fuertes en entidades del centro del país, así como en zonas del #EdoMéx.



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Temperaturas previstas para este martes

En la Ciudad de México, la temperatura mínima se ubicará entre los 14 y 16 grados Celsius, mientras que la máxima alcanzará de 23 a 25 grados.

Para Toluca, Estado de México, se prevé una temperatura mínima de entre 10 y 12 grados Celsius y una máxima de 19 a 21 grados.

El viento será de dirección variable con velocidades de 10 a 25 kilómetros por hora y rachas de hasta 50 kilómetros por hora.

El pronóstico indica que las condiciones de cielo medio nublado a nublado se mantendrán a lo largo de la jornada en la región del Valle de México.

Las autoridades recomiendan tomar precauciones ante posibles encharcamientos, reducción de visibilidad por niebla y afectaciones derivadas de las lluvias, el viento y la actividad eléctrica previstas para este martes.

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