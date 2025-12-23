Horarios del transporte en CDMX: así operarán Metro, Metrobús, RTP y más el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero
En la Ciudad de México (CDMX), por las fiestas decembrinas, el horario del transporte público se modificará. La medida aplicará para el 24, 25 y 31 de diciembre, así como para el 1 de enero.
¿Cómo quedan los horarios del transporte en CDMX?
La Semovi (Secretaría de Movilidad) indicó de las modificaciones de los horarios en los diferentes transportes. El Metro trabajará de la siguiente forma:
- 24 de diciembre, de 5:00 a 23:00 horas
- 25 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas
Metrobús
- 24 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas
- 25 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas
RTP
- 24 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas
- 25 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas
Trolebús
- 24 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas
- 25 de diciembre, de 6:00 a 23:30 horas
Cablebús
- 24 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas
- 25 de diciembre, de 7:00 a 23 horas
Tren Ligero
- 24 de diciembre, de 5:00 a 22:30 horas
- 25 de diciembre, de 7:00 a 23:30 horas
Ecobici
- 24 de diciembre, de 5:00 a 00:30 horas
- 25 de diciembre, de 5:00 a 00:30 horas
Biciestacionamiento
- 24 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas
- 25 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas
Ecoparq
- 24 de diciembre, operación habitual
- 25 de diciembre, no operan, no es necesario hacer pago por el servicio
Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi
- 24 de diciembre, de 8:00 a 14:00 horas
- 25 de diciembre, sin operación
¿Cómo quedan los horarios para el 31 de diciembre y 1 de enero?
Para el 31 de diciembre y 1 de enero, el Metro tendrá los siguientes horarios:
- 31 de diciembre, de 5:00 a 23:00 horas
- 1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas
Metrobús
- 31 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas
- 1 de enero, de 5:00 a 00:00 horas
RTP
- 31 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas
- 1 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas
Trolebús
- 31 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas
- 1 de enero, 6:00 a 23:30 horas
Cablebús
- 31 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas
- 1 de enero, de 7:00 a 23 horas
Tren Ligero
- 31 de diciembre, de 5:00 a 22:30 horas
- 1 de enero, de 7:00 a 23:30 horas
Ecobici
- 31 de diciembre, de 5:00 a 00:30 horas
- 1 de enero, de 5:00 a 00:30 horas
Biciestacionamiento
- 31 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas
- 1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas
Ecoparq
- 31 de diciembre, operación habitual
- 1 de diciembre. No operan, no es necesario hacer pago por el servicio
Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi
- 31 de diciembre, de 8:00 a 14:00 horas
- 1 de enero, sin operación
