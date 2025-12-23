Horarios del transporte en CDMX: así operarán Metro, Metrobús, RTP y más el 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, el transporte modifica su horario. Foto: Cuartoscuro / Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), por las fiestas decembrinas, el horario del transporte público se modificará. La medida aplicará para el 24, 25 y 31 de diciembre, así como para el 1 de enero.

¿Cómo quedan los horarios del transporte en CDMX?

La Semovi (Secretaría de Movilidad) indicó de las modificaciones de los horarios en los diferentes transportes. El Metro trabajará de la siguiente forma:

24 de diciembre, de 5:00 a 23:00 horas

25 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

Metrobús

24 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas

25 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas

RTP

24 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas

25 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

Trolebús

24 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas

25 de diciembre, de 6:00 a 23:30 horas

Cablebús

24 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas

25 de diciembre, de 7:00 a 23 horas

Tren Ligero

24 de diciembre, de 5:00 a 22:30 horas

25 de diciembre, de 7:00 a 23:30 horas

Ecobici

24 de diciembre, de 5:00 a 00:30 horas

25 de diciembre, de 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamiento

24 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

25 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

Ecoparq

24 de diciembre, operación habitual

25 de diciembre, no operan, no es necesario hacer pago por el servicio

Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi

24 de diciembre, de 8:00 a 14:00 horas

25 de diciembre, sin operación

¿Cómo quedan los horarios para el 31 de diciembre y 1 de enero?

Para el 31 de diciembre y 1 de enero, el Metro tendrá los siguientes horarios:

31 de diciembre, de 5:00 a 23:00 horas

1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas

Metrobús

31 de diciembre, de 4:30 a 21:00 horas

1 de enero, de 5:00 a 00:00 horas

RTP

31 de diciembre, de 5:00 a 00:00 horas

1 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

Trolebús

31 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas

1 de enero, 6:00 a 23:30 horas

Cablebús

31 de diciembre, de 5:00 a 22:00 horas

1 de enero, de 7:00 a 23 horas

Tren Ligero

31 de diciembre, de 5:00 a 22:30 horas

1 de enero, de 7:00 a 23:30 horas

Ecobici

31 de diciembre, de 5:00 a 00:30 horas

1 de enero, de 5:00 a 00:30 horas

Biciestacionamiento

31 de diciembre, de 7:00 a 00:00 horas

1 de enero, de 7:00 a 00:00 horas

Ecoparq

31 de diciembre, operación habitual

1 de diciembre. No operan, no es necesario hacer pago por el servicio

Módulos de control vehicular y licencias de la Semovi

31 de diciembre, de 8:00 a 14:00 horas

1 de enero, sin operación

