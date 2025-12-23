VIDEO: microbús provoca choque múltiple y volcadura en Coyoacán, CDMX

GENERANDO AUDIO...

Microbús provoca choque múltiple. Foto: Cuartoscuro/Gettyimages

Un microbús provocó un choque múltiple y terminó volcado este martes en Coyoacán, Ciudad de México, luego de embestir a tres vehículos en el cruce de avenida Canal de Miramontes y Calzada del Hueso. El accidente en Coyoacán dejó al menos cinco personas heridas y varios automóviles dañados, informaron autoridades locales.

¿Qué ocurrió en Canal de Miramontes y Calzada del Hueso?

De acuerdo con reportes preliminares, el microbús impactó primero a tres automóviles mientras circulaba por la zona. Tras el choque inicial, el conductor habría intentado huir del lugar, pero metros más adelante perdió el control de la unidad, lo que provocó la volcadura del autobús.

¿Cuántas personas resultaron afectadas?

El saldo del accidente vial en Coyoacán fue de cinco personas lesionadas, además de tres vehículos con daños materiales. Hasta el momento no se reportan víctimas mortales.

Atención de autoridades tras el accidente

Al sitio acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes acordonaron la zona y brindaron apoyo para atender a los heridos, así como para realizar las primeras diligencias y restablecer la circulación en el cruce afectado.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.