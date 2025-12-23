GENERANDO AUDIO...

Habrá cinco concentraciones y 11 eventos de esparcimiento. Foto: Cuartoscuro.

Durante este martes 23 de diciembre, habrá un total de cinco protestas que afectarán al tránsito en Ciudad de México (CDMX). Conoce cuáles son para que planifiques tu ruta.

Se trata de cuatro concentraciones y una cita agendada de determinados grupos con las autoridades.

Además, habrá 11 eventos de esparcimiento, entre ellos obras teatrales, que pueden generar tráfico, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX).

Concentraciones en CDMX

Frente Nacional por las 40 Horas

Hora : 10:00

: 10:00 Lugar : Plantón de Familias Desalojadas del edificio de República de Cuba 11, República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

: Plantón de Familias Desalojadas del edificio de República de Cuba 11, República de Cuba No. 11, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc Motivo: Brindarán asesorías legales gratuitas relacionadas con el derecho a la vivienda, personas en riesgo de desalojo y predios irregulares

Brindarán asesorías legales gratuitas relacionadas con el derecho a la vivienda, personas en riesgo de desalojo y predios irregulares Organizaciones en apoyo: Frente por la Vivienda Joven, Terror Restaurantes México y Antigentrificación Ciudad de México

Frente por la Vivienda Joven, Terror Restaurantes México y Antigentrificación Ciudad de México Aforo estimado: 50 personas

Colectiva “Mercaditas Autónomas Momoxcas”

Hora : 09:00

: 09:00 Lugar : Explanada de la Alcaldía Milpa Alta, avenida México Norte y avenida Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta

: Explanada de la Alcaldía Milpa Alta, avenida México Norte y avenida Jalisco Oriente, colonia Villa Milpa Alta, alcaldía Milpa Alta Motivo : Realizarán una “Mercadita Feminista” como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, con el objetivo de visibilizar desigualdades y promover la autonomía económica

: Realizarán una “Mercadita Feminista” como protesta contra la violencia económica hacia las mujeres milpaltenses, con el objetivo de visibilizar desigualdades y promover la autonomía económica Aforo estimado: 50 personas

Plataforma Común por Palestina

Hora : 16:00

: 16:00 Lugar : Hemiciclo a Benito Juárez, avenida Juárez No. 50, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc

: Hemiciclo a Benito Juárez, avenida Juárez No. 50, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc Motivo : Evento denominado “Posada contra el Genocidio y la Ocupación en Palestina”, en solidaridad con el pueblo palestino durante la temporada navideña

: Evento denominado “Posada contra el Genocidio y la Ocupación en Palestina”, en solidaridad con el pueblo palestino durante la temporada navideña Aforo estimado: 50 personas

Colectivo Tadeo

Hora: 11:00.

Lugar: Juzgados Penales del Poder Judicial de la Ciudad de México, Dr. Lavista No. 114, colonia Doctores, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Asistencia a la audiencia de investigación complementaria por el caso de un repartidor atropellado en Santa Fe en diciembre de 2024

Aforo estimado: 20 personas

Cita agendada

Comerciantes Unidos de la Alameda Central

Hora: 13:00

Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública, Diagonal 20 de Noviembre No. 294, colonia Obrera, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan espacios para la venta de productos durante la romería de la Alameda Central.

Aforo estimado: 50 personas

Actividades culturales

Además de estas protestas, se desarrollan eventos culturales, deportivos y de esparcimiento en distintas alcaldías de CDMX durante este 23 de diciembre.

Entre ellos ferias navideñas, exposiciones, espectáculos teatrales, lucha libre profesional y fiestas patronales, con aforos que van desde 2 mil hasta 50 mil asistentes.

Dichos eventos serán en las alcaldías Cuauhtémoc, Miguel Hidalgo, Iztacalco, Benito Juárez, Tlalpan y Coyoacán. La lista completa puede consultarse en el siguiente enlace.

