¡Ojo con tu auto! Continúa Fase I de contingencia por ozono; así aplica este domingo

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Foto: Cuartoscuro

La Fase I de contingencia ambiental por ozono continúa este domingo 13 de septiembre en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM), informó la Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe), por lo que también permanecen las medidas para reducir la exposición de la población al aire contaminado y disminuir las emisiones de contaminantes.

CONTINÚA LA FASE I DE CONTINGENCIA AMBIENTAL ATMOSFÉRICA POR OZONO EN LA ZONA METROPOLITANA DEL VALLE DE MÉXICO



Más información: https://t.co/ZHJnBjoRg8 pic.twitter.com/bLSFwy1Xyq — CAMegalópolis (@CAMegalopolis) September 13, 2026

El Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México señaló que continúa la influencia de un sistema de alta presión sobre los estados del centro del país, lo que favorecerá estabilidad atmosférica moderada, viento débil y acumulación de contaminantes durante el día.

La calidad del aire en la región será de Mala a Muy Mala y las temperaturas máximas rondarán los 26 grados Celsius.

¿Qué autos no circulan hoy domingo 13 de septiembre?

Las restricciones estarán vigentes de 5:00 a 22:00 horas para:

Vehículos particulares con holograma de verificación 2 .

. Vehículos particulares con holograma 1 y terminación de placa 1, 3, 5, 7 y 9 .

. Vehículos particulares con holograma 0 y 00, engomado rosa y terminación de placa 7 u 8 .

y terminación de placa . Vehículos que no porten holograma de verificación, incluidos antiguos, de demostración o traslado, nuevos, con permisos de circulación, pase turístico, placas foráneas o placas formadas por letras.

También se restringirá la circulación del 50% de las unidades de reparto de gas L.P. a tanques estacionarios que no tengan válvula de desconexión seca y cuya terminación de matrícula sea NON.

Los vehículos de carga local o federal dejarán de circular de las 6:00 a las 10:00 horas, excepto los que formen parte del Programa de Autorregulación de la CDMX o el Edomex.

En el caso de los taxis con holograma 00, 0, 1 o 2 que deban dejar de circular por las disposiciones anteriores, la restricción será de 10:00 a 22:00 horas.

¿Qué vehículos están exentos?

Entre los vehículos que pueden circular durante esta Fase I se encuentran:

Vehículos eléctricos e híbridos, así como los que tengan matrícula ecológica u holograma exento.

Vehículos con holograma 0 o 00 vigente, siempre que tengan engomado diferente al rosa y terminación de placa distinta a 7 u 8.

y terminación de placa distinta a 7 u 8. Vehículos particulares utilizados para atender una emergencia médica.

Taxis, de 5:00 a 10:00 horas , durante los días en que tengan restricción por Hoy No Circula.

, durante los días en que tengan restricción por Hoy No Circula. Vehículos de servicios de emergencia, salud, seguridad pública, bomberos, rescate, protección civil, vigilancia ambiental y abastecimiento de agua.

Transporte escolar y de personal que cumpla con las especificaciones vigentes.

Vehículos para cortejos fúnebres y servicios funerarios con holograma vigente.

Vehículos para personas con discapacidad que cuenten con la autorización correspondiente.

Transporte autorizado de residuos y materiales peligrosos, excepto los que transporten combustibles.

Vagonetas, microbuses y autobuses de servicio público de pasajeros y turismo que cumplan con la verificación vigente.

Vehículos que transporten mercancías o productos perecederos con sistemas de refrigeración y unidades revolvedoras de concreto.

Motocicletas, que están exentas de la Fase I.

¿Qué recomienda la CAMe por la contingencia?

La CAMe recomienda evitar la exposición a los picos de contaminación entre las 13:00 y 19:00 horas, particularmente en el caso de infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias y cardiovasculares.

Durante ese periodo también se pide evitar actividades cívicas, culturales y recreativas, así como hacer ejercicio al aire libre; suspender actividades al aire libre organizadas por instituciones públicas o privadas y posponer eventos deportivos, culturales o espectáculos masivos.

Además, se recomienda continuar con el trabajo a distancia y realizar compras y trámites en línea para reducir viajes, evitar productos con solventes, cargar gasolina después de las 18:00 y antes de las 10:00 horas, reparar fugas de gas doméstico y reducir el uso de combustibles en casa.

¿Cuándo informarán si continúa la contingencia?

La CAMe, Semarnat y las autoridades ambientales de la Ciudad de México y el Estado de México continuarán vigilando la calidad del aire y las condiciones meteorológicas en la ZMVM.

Las autoridades informaron que emitirán un nuevo boletín este domingo 13 de septiembre a las 15:00 horas.