¿Habrá clases el 15 y 16 de septiembre? Esto marca el calendario de la SEP

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Foto: Cuartoscuro

Si tienes hijos en preescolar, primaria o secundaria, seguramente ya estás revisando si habrá clases durante las celebraciones de septiembre. De acuerdo con el Calendario Escolar 2026-2027 de la Secretaría de Educación Pública (SEP), el miércoles 16 de septiembre está marcado como día de suspensión escolar por el Día de la Independencia.

El 15 de septiembre no aparece señalado como suspensión, sino como día de conmemoración o reflexión.

El calendario dado a conocer por la SEP aplica para las escuelas de educación preescolar, primaria y secundaria, tanto públicas como particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional, y contempla 185 días de clases.

¿Habrá clases el 15 de septiembre?

De acuerdo con el calendario escolar de la SEP, el martes 15 de septiembre no está marcado como día de suspensión de clases, sino de conmemoración o reflexión.

En los días de conmemoración o reflexión, las escuelas pueden llevar a cabo actividades pedagógicas y cívicas para recordar fechas históricas o sociales, sin que esto implique suspender las clases regulares.

¿Habrá clases el 16 de septiembre?

No.

El miércoles 16 de septiembre de 2026 está marcado en el calendario de la SEP como día de suspensión de clases por el Día de la Independencia.

Al caer en miércoles, esta fecha no genera un puente dentro del calendario escolar 2026-2027.

Calendario de la SEP: ciclo escolar 2026-2027

¿Cuándo regresan los alumnos a clases?

Tras la suspensión del miércoles 16 de septiembre, las actividades escolares continúan después de esa fecha, es decir, el jueves 17, por lo que no se forma un puente o descanso largo.

El siguiente puente contemplado por la SEP será hasta el viernes 25 de septiembre, cuando no habrá clases debido a la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE).

Los alumnos regresarán a las aulas el lunes 28 de septiembre.

¿Cuántos días de clases contempla el calendario SEP?

El ciclo escolar 2026-2027 contempla 185 días de clases para educación preescolar, primaria y secundaria.

Fecha Motivo 31 de agosto de 2026 Inicio del ciclo escolar 15 de septiembre de 2026 No aparece como suspensión en el calendario 16 de septiembre de 2026 Suspensión por el Día de la Independencia 25 de septiembre de 2026 CTE: no hay clases 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027 Vacaciones de invierno 22 de marzo al 2 de abril de 2027 Vacaciones de Semana Santa 5 de mayo de 2027 Suspensión por la Batalla de Puebla 9 de julio de 2027 Fin del ciclo escolar

Las clases comenzarán el lunes 31 de agosto de 2026 y concluirán el viernes 9 de julio de 2027.

¿Cuándo serán las próximas vacaciones escolares?

El calendario establece dos periodos largos de vacaciones.

Vacaciones de invierno

Serán del 21 de diciembre de 2026 al 5 de enero de 2027.

Sin embargo, los estudiantes regresarán a las aulas hasta el jueves 7 de enero, debido a que el miércoles 6 habrá suspensión de labores docentes.

Vacaciones de Semana Santa

El periodo será del lunes 22 de marzo al viernes 2 de abril de 2027.

Los alumnos regresarán a las escuelas el lunes 5 de abril.

Foto: SEP

¿Qué otros días no habrá clases?

Además del 16 de septiembre, el calendario contempla otras suspensiones entre semana:

Martes 6 de enero de 2027: suspensión de labores docentes.

suspensión de labores docentes. Miércoles 5 de mayo de 2027: suspensión de labores docentes por la Batalla de Puebla.

Ninguna de estas fechas genera un puente por caer entre semana.

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