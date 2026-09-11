Ley seca 15 y 16 de septiembre 2026: estos estados la aplicarán

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Se aplciará ley seca en algunos estados. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La próxima semana se realizarán las Fiestas Patrias en distintos puntos del país; como medida de seguridad, en algunos estados y municipios se aplicará la ley seca para restringir la venta de alcohol. A continuación te decimos cuáles son los estados donde está confirmada la medida.

Estados donde se aplicará la ley seca por las Fiestas Patrias 2026

CDMX

En la alcaldía Tláhuac se suspende la venta de alcohol del 14 al 16 de septiembre “en los establecimientos mercantiles ubicados dentro del perímetro territorial en los que se llevará a cabo la festividad”.

En Tlalpan también aplicará la ley seca “desde las 00:00 horas del día 14 de septiembre de 2026 y hasta las 24:00 horas del día 17 de septiembre de 2026”.

Aguascalientes

El Ayuntamiento de Aguascalientes implementará ley seca el miércoles 16 de septiembre de 2026 con motivo del Desfile Cívico Militar por la conmemoración de la Independencia de México. La medida establece la prohibición de venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas desde las 3:00 hasta las 14:00 horas del 16 de septiembre.

Edomex

En el Ayuntamiento de San Mateo Atenco queda prohibida la venta, distribución gratuita y el consumo de bebidas alcohólicas desde las 00:01 horas del 15 de septiembre hasta las 23:59 horas del 16 de septiembre.

Ecatepec de Morelos, el gobierno municipal confirmó que habrá Ley Seca los días 15 y 16 de septiembre, además de un operativo especial de seguridad con motivo de las celebraciones.

Morelos

El Gobierno de Morelos publicó un exhorto para regular la venta de bebidas alcohólicas durante las Fiestas Patrias 2026 y mantiene diálogo con comerciantes de las inmediaciones de la Plaza General Emiliano Zapata Salazar, “a fin de ordenar sus actividades durante estas fechas y favorecer una convivencia responsable”.

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