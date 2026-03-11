Autos que sí circulan mañana en CDMX y Edomex, pese a contingencia ambiental

GENERANDO AUDIO...

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) activó este martes 10 de marzo la Fase 1 de contingencia ambiental en el Valle de México tras registrarse una concentración máxima de 159 partes por billón (ppb) de ozono.

Como parte de las medidas para reducir la contaminación, se aplicará el “doble Hoy No Circula” este miércoles 11 de marzo de 2026, con restricciones vehiculares en la Ciudad de México y municipios del Estado de México que integran la Zona Metropolitana del Valle de México.

Autos que sí circulan el 11 de marzo durante la contingencia

De acuerdo con la CAMe y Locatel, la contingencia estará vigente de las 05:00 a las 22:00 horas, periodo en el que sí podrán circular los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 0 y 00 con terminación de placa 0, 1, 2, 5, 6, 7, 8 y 9 .

con terminación de placa . Vehículos particulares con holograma 1 con terminación de placa 0, 2, 6 y 8 .

con terminación de placa . Motocicletas .

. Vehículos con placas para personas con discapacidad .

. Autos eléctricos o híbridos con matrícula ecológica o holograma tipo exento.

Estas unidades podrán circular normalmente dentro del horario establecido durante la contingencia.

Autos que no circulan el miércoles 11 de marzo

Por el contrario, los siguientes vehículos tendrán restricciones de circulación durante la jornada:

Vehículos con holograma 0 y 00 , engomado rojo y terminación de placa 3 y 4 .

, y terminación de placa . Vehículos particulares con holograma 1 con terminación de placa 1, 3, 4, 5, 7 y 9 .

con terminación de placa . Vehículos con holograma 2 .

. Permisos para circular sin placas , vehículos antiguos , de demostración , pase turístico y placas foráneas .

, vehículos , de , y . Taxis de la CDMX con holograma 2 ; taxis con holograma 1 terminación 1, 3, 4, 5, 7 y 9 ; y taxis con holograma 0 y 00 con terminación 3 y 4 , no podrán circular después de las 10:00 horas .

Recomendaciones de salud por contingencia ambiental

Ante los altos niveles de ozono, autoridades ambientales recomiendan a la población:

Evitar actividades físicas intensas al aire libre , especialmente entre 13:00 y 19:00 horas .

, especialmente entre . Permanecer en interiores si se presentan molestias en ojos o garganta.

si se presentan molestias en ojos o garganta. Priorizar el uso del transporte público para reducir emisiones.

para reducir emisiones. No realizar quemas de basura o materiales.

de basura o materiales. Limitar el uso del automóvil y compartir vehículo cuando sea posible.

Las autoridades informaron que la contingencia se mantendrá activa mientras continúen las condiciones atmosféricas que favorecen la acumulación de contaminantes en el Valle de México.

