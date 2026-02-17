Hay contingencia, pero estos autos sí circulan este martes

GENERANDO AUDIO...

Autos que circulan este martes 17 de febrero pese a contingencia. Foto: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó, en su último reporte, que se mantiene la Fase I de contingencia ambiental por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM). Además, anunció restricciones adicionales a la circulación para este martes 17 de febrero, conocidas como “doble Hoy No Circula”.

Tras la constante acumulación de partículas de ozono en la ZMVM, las restricciones vehiculares continuarán para este martes 17 de febrero, a la espera de que mejoren las condiciones ambientales.

¿Qué autos sí circulan este martes 17 de febrero?

Como lo informaron las autoridades, para este martes sí circulan los siguientes vehículos:

Vehículos con holograma 0 y 00, con terminación de placa: 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 9

Vehículos con holograma 1, con terminación de placa: 1, 3, 5 y 9

Motocicletas y placas para personas con discapacidad

Automóviles eléctricos o híbridos con matrícula ecológica u holograma exento

Además, están exentos vehículos eléctricos e híbridos, motocicletas, transporte escolar autorizado, servicios de emergencia, personas con discapacidad con permiso vigente y transporte de productos perecederos, entre otros.

Recomendaciones ante contingencia ambiental

Las autoridades pidieron evitar actividades al aire libre entre 13:00 y 19:00 horas, especialmente en infantes, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades respiratorias o cardiovasculares. Además, se recomienda no fumar en espacios cerrados y facilitar el trabajo a distancia.

A las 10 horas de este martes, la CAMe informará la evolución de la contingencia y si continuarán o no las restricciones.

