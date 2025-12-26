GENERANDO AUDIO...

El mercado de Sonora sigue con venta de animales. Foto: Cuartoscuro/Archivo

A unos días de que se termine el plazo para dejar de vender animales vivos en el Mercado de Sonora, esta práctica sigue.

Uno TV hizo un recorrido la mañana de este 26 de diciembre con cámara escondida y captó que continúan operando locales en donde exhiben perros, gatos, aves, y animales de corral para ser vendidos.

Por ejemplo, un cachorro de Pastor Alemán lo venden en 4 mil pesos o un chivo adulto en 3 mil pesos.

En octubre de este año la asociación Va por sus Derechos obtuvo un amparo para que desde el 2026 se frene la venta de animales vivos en este mercado.

