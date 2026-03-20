Últimos días para aprovechar descuento del 50% en adeudos de agua en CDMX

| 10:28 | J.L. Márquez | Uno TV
Predial agua CDMX
Descuentos en adeudos del agua en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El próximo 30 de abril es el último día para recibir el descuento del 50% en adeudos que ofrece la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México. En Unotv.com te decimos quienes pueden recibir este beneficio y los requisitos necesarios.

¿Cuándo es el último día para recibir el descuento del 50%?

Desde el pasado 2 de marzo y hasta el 30 de abril, la Segiagua ofrece un 50% de descuento en los adeudos de la cuenta de uso doméstico y un 100% de descuento en multas, cargos y gastos de cobranza.

Este beneficio sólo está disponible para las personas que presenten adeudos correspondientes a los años fiscales 2021 a 2025. El programa incluye a los hogares, negocios. Este descuento es una gran oportunidad para regularizar su situación, de manera accesible y sin afectar la economía familiar.

Otros requisitos para obtener el descuento

  • Número de cuenta de agua
  • Contar con Llave CDMX
  • No tener adeudos por el suministro de agua correspondiente 
  • Aceptar el acuerdo de términos y condiciones

¿A dónde acudir para recibir el beneficio?

  • En cualquiera de las 22 Áreas de Atención Ciudadana de la SEGIAGUA 
  • Acceder a la página de SEGIAGUA https://beneficios.segiagua.cdmx.gob.mx
  • Por medio del portal o app de Llave CDMX

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