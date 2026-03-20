Últimos días para aprovechar descuento del 50% en adeudos de agua en CDMX

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Descuentos en adeudos del agua en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El próximo 30 de abril es el último día para recibir el descuento del 50% en adeudos que ofrece la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México. En Unotv.com te decimos quienes pueden recibir este beneficio y los requisitos necesarios.

¿Cuándo es el último día para recibir el descuento del 50%?

Desde el pasado 2 de marzo y hasta el 30 de abril, la Segiagua ofrece un 50% de descuento en los adeudos de la cuenta de uso doméstico y un 100% de descuento en multas, cargos y gastos de cobranza.



Este beneficio sólo está disponible para las personas que presenten adeudos correspondientes a los años fiscales 2021 a 2025. El programa incluye a los hogares, negocios. Este descuento es una gran oportunidad para regularizar su situación, de manera accesible y sin afectar la economía familiar.

Otros requisitos para obtener el descuento

Número de cuenta de agua

Contar con Llave CDMX

No tener adeudos por el suministro de agua correspondiente

Aceptar el acuerdo de términos y condiciones

¿A dónde acudir para recibir el beneficio?

En cualquiera de las 22 Áreas de Atención Ciudadana de la SEGIAGUA

Acceder a la página de SEGIAGUA https://beneficios.segiagua.cdmx.gob.mx

Por medio del portal o app de Llave CDMX