Últimos días para aprovechar descuento del 50% en adeudos de agua en CDMX
El próximo 30 de abril es el último día para recibir el descuento del 50% en adeudos que ofrece la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México. En Unotv.com te decimos quienes pueden recibir este beneficio y los requisitos necesarios.
¿Cuándo es el último día para recibir el descuento del 50%?
Desde el pasado 2 de marzo y hasta el 30 de abril, la Segiagua ofrece un 50% de descuento en los adeudos de la cuenta de uso doméstico y un 100% de descuento en multas, cargos y gastos de cobranza.
Este beneficio sólo está disponible para las personas que presenten adeudos correspondientes a los años fiscales 2021 a 2025. El programa incluye a los hogares, negocios. Este descuento es una gran oportunidad para regularizar su situación, de manera accesible y sin afectar la economía familiar.
Otros requisitos para obtener el descuento
- Número de cuenta de agua
- Contar con Llave CDMX
- No tener adeudos por el suministro de agua correspondiente
- Aceptar el acuerdo de términos y condiciones
¿A dónde acudir para recibir el beneficio?
- En cualquiera de las 22 Áreas de Atención Ciudadana de la SEGIAGUA
- Acceder a la página de SEGIAGUA https://beneficios.segiagua.cdmx.gob.mx
- Por medio del portal o app de Llave CDMX
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