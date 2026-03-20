CNTE encabeza otra jornada de movilizaciones en CDMX este 20 de marzo
Este viernes 20 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará, una vez más, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas:
- 1 marcha
- 8 concentraciones
- 3 citas agendadas
- 14 eventos de esparcimiento
- 1 rodada motociclista
- 1 rodada ciclista
- 17 eventos de esparcimiento
A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.
Marchas
Comité de Apoyo al Refugio Franciscano
- Hora: 18:00
- Salida: Palacio de Bellas Artes
- Destino: Zócalo capitalino
- Demanda: Exigen la entrega de animales del Refugio Franciscano a sus cuidadores, suspensión de adopciones y alto a la persecución de rescatistas.
- Actividad adicional: Plantón-velada al concluir la marcha.
- Aforo estimado: 150 personas
Concentraciones
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)
- Hora: 09:00
- Lugar: Afore XXI Banorte (Paseo de la Reforma)
- Actividades:
- 09:00 hrs: concentración inicial
- 14:00 hrs: marcha hacia el Zócalo desde el Ángel de la Independencia
- Demanda: Reinstalación de mesas de diálogo, mejoras laborales, incremento salarial y mayor presupuesto educativo.
- Aforo: 2,000 personas
Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social
- Hora: 10:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Demanda: Consulta sobre tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.
- Aforo: 150 personas
Sindicato del INAH
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Cultura (Álvaro Obregón)
- Demanda: Activación de tarjetas de uniformes para trabajadores.
- Aforo: 50 personas
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugares: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez
- Demanda: Recaudación de juguetes para infancias vulnerables.
- Aforo: 50 personas
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 12:00 y 13:00
- Lugares:
- Monumento a la Madre
- Río Churubusco y Canal de Tezontle
- Actividades: Eventos culturales y mesas informativas sobre consumo de cannabis.
- Aforo: 50 personas
Grupo de Acción Revolucionaria
- Hora: 15:00
- Lugar: Facultad de Ingeniería (Ciudad Universitaria)
- Demanda: Foro sobre industria nacional y energía.
- Aforo: 50 personas
“40 Días por la Vida”
- Actividad: Durante todo el día
- Lugares: Diversas sedes de Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- Demanda: Manifestación contra el aborto
- Aforo: 50 personas
Citas agendadas
Vecinos de la Unidad Ermita Zaragoza y La Colmena
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Comunitario “La Colmena” (Iztapalapa)
- Demanda: Pago de daños por inundaciones
- Aforo: 35 personas
Repartidores por aplicación
- Hora: 11:30
- Lugar: Alcaldía Álvaro Obregón
- Demanda: Espacios de estacionamiento para trabajo
- Aforo: 15 personas
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad
- Hora: 12:00
- Lugar: Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (Azcapotzalco)
- Demanda: Denuncia por violaciones laborales
- Aforo: 30 personas