CNTE encabeza otra jornada de movilizaciones en CDMX este 20 de marzo

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Movilizaciones en CDMX este 20 de marzo. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 20 de marzo de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará, una vez más, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas:

1 marcha

8 concentraciones

3 citas agendadas

14 eventos de esparcimiento

1 rodada motociclista

1 rodada ciclista

17 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marchas

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

Hora: 18:00

18:00 Salida: Palacio de Bellas Artes

Palacio de Bellas Artes Destino: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Demanda: Exigen la entrega de animales del Refugio Franciscano a sus cuidadores, suspensión de adopciones y alto a la persecución de rescatistas.

Exigen la entrega de animales del Refugio Franciscano a sus cuidadores, suspensión de adopciones y alto a la persecución de rescatistas. Actividad adicional: Plantón-velada al concluir la marcha.

Plantón-velada al concluir la marcha. Aforo estimado: 150 personas

Concentraciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Hora: 09:00

09:00 Lugar: Afore XXI Banorte (Paseo de la Reforma)

Afore XXI Banorte (Paseo de la Reforma) Actividades: 09:00 hrs: concentración inicial 14:00 hrs: marcha hacia el Zócalo desde el Ángel de la Independencia

Demanda: Reinstalación de mesas de diálogo, mejoras laborales, incremento salarial y mayor presupuesto educativo.

Reinstalación de mesas de diálogo, mejoras laborales, incremento salarial y mayor presupuesto educativo. Aforo: 2,000 personas

Asamblea Nacional Indígena, Campesina y Social

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Zócalo capitalino

Zócalo capitalino Demanda: Consulta sobre tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá.

Consulta sobre tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Aforo: 150 personas

Sindicato del INAH

Hora: 10:00

10:00 Lugar: Secretaría de Cultura (Álvaro Obregón)

Secretaría de Cultura (Álvaro Obregón) Demanda: Activación de tarjetas de uniformes para trabajadores.

Activación de tarjetas de uniformes para trabajadores. Aforo: 50 personas

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 12:00

12:00 Lugares: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez

Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez Demanda: Recaudación de juguetes para infancias vulnerables.

Recaudación de juguetes para infancias vulnerables. Aforo: 50 personas

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00 y 13:00

12:00 y 13:00 Lugares: Monumento a la Madre Río Churubusco y Canal de Tezontle

Actividades: Eventos culturales y mesas informativas sobre consumo de cannabis.

Eventos culturales y mesas informativas sobre consumo de cannabis. Aforo: 50 personas

Grupo de Acción Revolucionaria

Hora: 15:00

15:00 Lugar: Facultad de Ingeniería (Ciudad Universitaria)

Facultad de Ingeniería (Ciudad Universitaria) Demanda: Foro sobre industria nacional y energía.

Foro sobre industria nacional y energía. Aforo: 50 personas

“40 Días por la Vida”

Actividad: Durante todo el día

Durante todo el día Lugares: Diversas sedes de Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Diversas sedes de Fundación Marie Stopes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán Demanda: Manifestación contra el aborto

Manifestación contra el aborto Aforo: 50 personas

Citas agendadas

Vecinos de la Unidad Ermita Zaragoza y La Colmena

Hora: 11:00

11:00 Lugar: Centro Comunitario “La Colmena” (Iztapalapa)

Centro Comunitario “La Colmena” (Iztapalapa) Demanda: Pago de daños por inundaciones

Pago de daños por inundaciones Aforo: 35 personas

Repartidores por aplicación

Hora: 11:30

11:30 Lugar: Alcaldía Álvaro Obregón

Alcaldía Álvaro Obregón Demanda: Espacios de estacionamiento para trabajo

Espacios de estacionamiento para trabajo Aforo: 15 personas

Trabajadores del Nacional Monte de Piedad