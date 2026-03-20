CNTE se manifiesta en Afores y alista marcha del Ángel de la Independencia al Zócalo

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CNTE marchará del Ángel de la Independencia al Zócalo hoy. Foto: Alberto Rodríguez

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realiza este viernes 20 de marzo diversas movilizaciones en la Ciudad de México (CDMX) como parte del último día del paro nacional de 72 horas anunciado por el magisterio.

De acuerdo con la organización, las actividades incluyen acciones en oficinas de Afores y una movilización que se llevará a cabo por una de las principales avenidas de la capital. Las autoridades capitalinas prevén afectaciones a la circulación en la zona centro y en el corredor de Paseo de la Reforma.

El paro nacional forma parte de una jornada de protestas del magisterio para exigir la reactivación de mesas de diálogo con autoridades federales y la atención a sus demandas laborales y educativas.

Actividades de la CNTE hoy viernes 20 de marzo en CDMX

Como parte de la jornada de movilizaciones, la CNTE informó el programa de actividades que se llevará a cabo este viernes:

A las 09:00 horas , integrantes del magisterio partieron desde la Afore XXI Banorte para trasladarse a otras oficinas de Afores , donde realizarán acciones de protesta.

, integrantes del magisterio , donde realizarán acciones de protesta. Más tarde, a las 14:00 horas, los manifestantes iniciarán una marcha desde el Ángel de la Independencia hasta el Zócalo de la CDMX, recorrido con el que concluirán el paro nacional de 72 horas.

Se prevé que la movilización avance por Paseo de la Reforma y continúe hacia el primer cuadro de la ciudad, lo que podría generar afectaciones a la circulación durante la tarde.

Alternativas viales por marcha de la CNTE en CDMX

Ante la movilización, autoridades capitalinas recomendaron a la población anticipar sus traslados y evitar la zona centro de la ciudad durante la tarde.

Entre las alternativas viales que pueden utilizar los automovilistas se encuentran:

Circuito Interior

Avenida Chapultepec

Eje Central Lázaro Cárdenas

Eje 1 Norte

Las autoridades también pidieron mantenerse informados a través de los canales oficiales de tránsito para conocer en tiempo real las afectaciones que se presenten durante la jornada.

¿Qué piden los maestros de la CNTE?

La CNTE señaló que el paro nacional tiene como objetivo exigir la reinstalación de mesas tripartitas con el Gobierno Federal para atender sus demandas principales.

Entre las peticiones del magisterio se encuentran:

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007

Eliminación de la reforma educativa de 2019

Regreso al sistema de pensiones sin Afores

Mejores condiciones laborales para docentes

Incremento salarial del 100% al sueldo base

Seguridad para la comunidad escolar

Alto a los descuentos salariales por participar en movilizaciones

Mayor presupuesto para educación, salud y seguridad social

Mejores condiciones para escuelas en zonas rurales

Los maestros indicaron que el paro concluirá este viernes con la movilización hacia el Zócalo capitalino.

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