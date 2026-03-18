CNTE llega al Zócalo: minuto a minuto del paro nacional de 72 horas

Integrantes de la CNTE arriban al Centro Histórico. Foto: Raúl Gutiérrez

Este miércoles 18, inicia el paro de 72 horas anunciado por la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), que durará hasta el día 20 de marzo, como parte de su jornada de movilizaciones para exigir atención a sus demandas. Desde alrededor de las 06:00 horas, los integrantes de la CNTE empezaron a arribar a calles del Centro Histórico en la Ciudad de México (CDMX) para protestar en el Zócalo.

En camiones fueron arribando junto con sus cosas, ya que, además de la marcha y posibles bloqueos, también tienen previsto un plantón en la plancha de la Plaza de la Constitución, por lo que, los edificios de Gobierno que la rodean están protegidos con vallas.

Como medida preventiva, autoridades colocaron desde la noche del lunes 16 de marzo, vallas metálicas en inmediaciones de Palacio Nacional, ubicado en el Zócalo de la CDMX, ante la llegada de contingentes magisteriales.

La movilización principal se realizará este 18 de marzo, mientras que el 19 y 20 continuarán las actividades con plantón y acciones informativas.

Inician instalación de campamento con casas de campaña en Zócalo Integrantes de la CNTE han comenzado a instalar sus casas de campaña en la plancha del Zócalo, al menos 20 casas de campaña de diferentes colores ya están en la Plaza de la Constitución y ya se puede ver a los maestros en sillas afuera de las mismas. Presencia de la CNTE en inmediaciones del Ángel de la Independencia no afecta Reforma por ahora El Centro de Orientación Vial (OVIAL) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX, indicó que la presencia de los manifestantes de la CNTE en Paseo de la Reforma e inmediaciones del Ángel de la Independencia, al momento no afectan vialidad. Alternativas viales ante marcha de la CNTE en CDMX Ante las movilizaciones de la CNTE, autoridades capitalinas recomiendan a automovilistas y usuarios del transporte utilizar rutas alternas para evitar congestionamientos: Circuito Interior

Avenida Chapultepec / Dr. Río de la Loza

Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente

Fray Servando Teresa de Mier

José María Izazaga Se recomienda anticipar traslados, considerar tiempos adicionales y mantenerse informado a través de canales oficiales sobre el desarrollo de la movilización. ¿Qué piden los maestros de la CNTE? Entre las principales demandas de los maestros están: Abrogación total a la Ley ISSSTE 2007

Abrogación de la Reforma Educativa Peña-AMLO

Incremento salarial al 100% al sueldo base

Estabilidad laboral

Justicia social CNTE mantendrá plantón y actividades en el Zócalo De acuerdo con la CNTE, el 19 de marzo se instalará un plantón en el Zócalo capitalino, mientras que el 20 de marzo se realizará una jornada de volanteo informativo.

Las movilizaciones en la CDMX forman parte de una estrategia nacional que también contempla acciones en estados como: Yucatán, Baja California, Oaxaca, Sinaloa, Sonora, Chiapas y Nuevo León. Vialidades que podrían verse afectadas por la marcha de la CNTE en CDMX Debido al paso de los manifestantes, autoridades prevén cierres parciales y totales en diversas avenidas del centro de la capital: Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central Lázaro Cárdenas

Calle 5 de Mayo

Calles del primer cuadro del Centro Histórico Además, durante el 19 y 20 de marzo, con motivo del plantón en el Zócalo, podrían registrarse afectaciones en:

Calle 20 de Noviembre

Pino Suárez

Corregidora

Moneda Ruta de la marcha de la CNTE en CDMX La CNTE prevé una marcha que iniciará a las 09:00 horas desde el Ángel de la Independencia, sobre Paseo de la Reforma, con destino al Zócalo capitalino. El contingente avanzará por vialidades principales hasta llegar a la Plaza de la Constitución, donde se realizará un mitin y posteriormente un plantón. Se prevé que la movilización avance por:

Paseo de la Reforma

Avenida Juárez

Eje Central

Calle 5 de Mayo

Calles del Centro Histórico Integrantes de la CNTE arribaron desde la madrugada al Centro Histórico Como ya es habitual, los maestros llegaron en camiones a las calles del Centro Histórico para dar inicio a las actividades con las que se manifestarán durante tres días en la CDMX.

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