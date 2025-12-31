Venta de alcohol durante Fiesta de Fin de Año en Reforma: aquí los horarios permitidos

GENERANDO AUDIO...

En CDMX, la Fiesta de Fin de Año se realizará en Reforma. Foto: Gettyimages

Por la Fiesta de Fin de Año, en la Ciudad de México (CDMX) solamente se venderá alcohol en los horarios establecidos; además, se realizará un operativo para evitar la venta de comida en la zona, indicaron autoridades capitalinas.

¿Qué se sabe de la venta de alcohol?

Entre las diversas acciones para cuidar a la gente durante la fiesta electrónica de Fin de Año, no se podrá vender comida, sobre todo en los puestos que utilicen tanques de gas. Además, la venta de alcohol se mantendrá conforme a los horarios establecidos; no habrá ley seca.

“Tercero, que no se venda alcohol en la vía pública y que los establecimientos mercantiles no vendan alcohol pasando los horarios que cada uno de los establecimientos tiene permitido. O sea, las tiendas de conveniencia no pueden vender después de las 22:00 horas, y los restaurantes, según los permisos que tenga cada uno. Sobre todo, nos vamos a concentrar, por supuesto, en la zona de Reforma”, explicó César Cravioto, secretario de Gobierno de la CDMX.

Cierres por fiesta electrónica

Por la celebración, a la que asistirá la jefa de Gobierno, Clara Brugada, habrá cierre a la circulación desde la Diana Cazadora hasta la Glorieta del Ahuehuete, en la emblemática avenida Paseo de la Reforma. Si vas a pasar por la zona, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) recomendó tomar como alternativas viales:

Al norte: Circuito Interior, Lieja, Insurgentes y Eje Central

Al sur: Circuito Interior, Río Misisipi, Insurgentes y Eje 1 Poniente

Al oriente: Eje 1 Norte Rayón, avenida Chapultepec y Ribera de San Cosme

Al poniente: Eje 2 Norte, Manuel González, Chapultepec y Antonio Caso

Durante la última conferencia de prensa del año, César Cravioto indicó que esperan superar la asistencia del evento realizado de Polymarchs.

“Creo que va a superar lo del año pasado de Polymarchs y nos estamos organizando para cuidar varias cosas”.

Así que, si quieres asistir a la fiesta electrónica, toma precauciones.

