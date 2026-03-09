¿Debes agua? CDMX ofrece 50% de descuento y borra multas
Los deudores del agua tendrán una oportunidad para regularizar su situación con el 50% de descuento en adeudos que ofrece la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México (CDMX) durante marzo y abril. A continuación mencionamos los requisitos para recibir este beneficio.
Descuentos del 50% para deudores del agua en la CDMX
La Seguiagua invita a los contribuyentes de la CDMX a ponerse al corriente con sus adeudos de cuenta de uso doméstico del agua. Desde el 2 de marzo y hasta el 30 abril de 2026, se ofrecerá un 50% de descuento en adeudos, además de un 100% en todas las multas, recargos y gastos de cobranza.
Este beneficio sólo está disponible para las personas que presenten adeudos correspondientes a los años fiscales 2021 a 2025. El programa incluye a los hogares, negocios. Este descuento es una gran oportunidad para regularizar su situación, de manera accesible y sin afectar la economía familiar.
Otros requisitos para obtener el descuento
- Número de cuenta de agua
- Contar con Llave CDMX
- No tener adeudos por el suministro de agua correspondiente
- Aceptar el acuerdo de términos y condiciones
¿A dónde acudir para recibir el beneficio?
- En cualquiera de las 22 Áreas de Atención Ciudadana de la SEGIAGUA
- Acceder a la página de SEGIAGUA https://beneficios.segiagua.cdmx.gob.mx
- Por medio del portal o app de Llave CDMX
