¿Debes agua? CDMX ofrece 50% de descuento y borra multas

GENERANDO AUDIO...

Descuentos en adeudos del agua en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Los deudores del agua tendrán una oportunidad para regularizar su situación con el 50% de descuento en adeudos que ofrece la Secretaría de Gestión Integral del Agua (Segiagua) de la Ciudad de México (CDMX) durante marzo y abril. A continuación mencionamos los requisitos para recibir este beneficio.

Descuentos del 50% para deudores del agua en la CDMX

La Seguiagua invita a los contribuyentes de la CDMX a ponerse al corriente con sus adeudos de cuenta de uso doméstico del agua. Desde el 2 de marzo y hasta el 30 abril de 2026, se ofrecerá un 50% de descuento en adeudos, además de un 100% en todas las multas, recargos y gastos de cobranza.



Este beneficio sólo está disponible para las personas que presenten adeudos correspondientes a los años fiscales 2021 a 2025. El programa incluye a los hogares, negocios. Este descuento es una gran oportunidad para regularizar su situación, de manera accesible y sin afectar la economía familiar.

Otros requisitos para obtener el descuento

Número de cuenta de agua

Contar con Llave CDMX

No tener adeudos por el suministro de agua correspondiente

Aceptar el acuerdo de términos y condiciones

¿A dónde acudir para recibir el beneficio?

En cualquiera de las 22 Áreas de Atención Ciudadana de la SEGIAGUA

Acceder a la página de SEGIAGUA https://beneficios.segiagua.cdmx.gob.mx

Por medio del portal o app de Llave CDMX

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.