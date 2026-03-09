No feminicidios, no violencia, más igualdad: mujeres marchan por el 8M en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Este domingo 8 de marzo, durante el llamado 8M o Día Internacional de la Mujer, las avenidas principales de la Ciudad de México (CDMX) se pintaron de morado con cientos de mujeres marchando y gritando “¡qué vivan las mujeres que luchan!, ¡qué vivan las mujeres que resisten!, ¡qué vivan las mujeres que incomodan!, que vivan las mujeres que están haciendo historia”.

Peticiones de las mujeres este 8M en la CDMX

Las peticiones, como cada año, fueron muchas, sobre todo para las autoridades de todo el país:

“Que haya una mayor sensibilización empatía y capacitación para que no se revictimice a ninguna mujer, a ninguna que ha sufrido violencia y que esto es sólo un ejercicio de conciencia y de lucha social”, comentó Liliana Díaz, una de las participantes de la marcha.

“Que en verdad nos cuiden, que realmente nos cuiden, que no solamente sea las mujeres, porque somos primordiales, pero que cuiden a todos y que dejen de estar en problemas políticos”, dijo también Mónica.

“Que puedan ser más eficientes cuando se hace alguna denuncia. De por sí denunciar es muy difícil. Sé que es muy difícil porque hay muchas denuncias, pero (las autoridades prefieren) estancarlas, archivarlas, eliminarlas porque es más fácil, pero no es la solución”, señaló Cecilia.

“Pues les sigo pidiendo que hagan políticas públicas para seguir radicando la violencia, que tengan un aparato en la policía que nos pueda cuidar, que podamos sentirnos seguras y, pues nada, que hagan su chamba”, indicó María de Jesús, otra de las mujeres participantes del 8M en CDMX.

Pintas de la Marcha 8M rumbo al Zócalo CDMX. Foto: Melina Ochoa

Música acompaña a más de 70 contingentes

En la Marcha 8M de este 2026 participaron más de 70 contingentes feministas con mujeres de todas las edades, entre familiares de víctimas, amigas y más.

“Hay muchas personas que les han quitado a sus hijas, que les han quitado a sus hijos; niños violados, niños que desaparecen también, entonces pienso que por eso salimos a las calles para pedir justicia y que ya no haya tantos feminicidios”, comenta Juana Moreno González.

Y este 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer en la Ciudad de México, también se unió la música con el contingente de María Verde MX.

Por la avenida Paseo de la Reforma avanzaron los contingentes. Mujeres en patines, patinetas y también en bicicletas, gritando y coreando juntas las mismas palabras: “¡Alerta!, ¡alerta!, ¡alerta!, ¡alerta!, ¡alerta al que camina, la lucha feminista por América Latina!, ¡y tiemblen y tiemblen y tiemblen los machistas que América Latina será toda feminista!”.

En avenida Juárez, donde las jacarandas combinaban con los contingentes, Margarita Solache tocó con su violín “Canción sin miedo”.

“Es importante que nos empecemos a reeducar desde nuestra casa, porque como mujeres, nosotras educamos y entonces es importante no seguir todo ese sistema corrompido”, dijo la violinista.

Música y pintas en la Marcha 8M hacia el Zócalo CDMX. Foto: Melina Ochoa.

Saldo blanco en la CDMX

En la avenida 5 de mayo aparecieron las Ateneas, las mujeres policías de la CDMX, y junto a ellas las manifestantes comenzaron a gritar “La policía no me cuida, me cuidan mis amigas. La policía no me cuida, me cuidan mis amigas”.

Entonces, en el Zócalo capitalino, el bloque negro apareció y resonaron los golpes en el blindaje. Se incendiaron carteles y también las placas metálicas que rodeaban Palacio Nacional.

Mujeres se unieron a la Marcha 8M en CDMX este 2026. Foto: Melina Ochoa.

Con extinguidores apagaron las llamas y con gas lacrimógeno las autoridades capitalinas intentaron disuadir a las participantes de la marcha. Pero siguieron escuchándose cuetones hasta que al filo de las 20:00 horas comenzó la huida.

Al final, el Gobierno de la CDMX informó que 120 mil mujeres marcharon y que el saldo fue blanco.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.