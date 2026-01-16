Tres fechas, una sola pasión: así será el Festival del Pulque y Mezcal 2026 en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Festival de pulque y mezcal 2026. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal regresa este 2026 con sus ya clásicas tres ediciones anuales, pero este año lo hace en un formato especial: una trilogía de experiencias culturales que se desarrollarán a lo largo del año en la Ciudad de México (CDMX).

Cada edición contará con una temática distinta y los asistentes podrán coleccionar sellos en cada una. Quienes logren reunir los tres sellos accederán a una Experiencia VIP de cierre durante la última edición del festival.

Cultura, tradición y sabores ancestrales

El festival busca seguir promoviendo la cultura del pulque, el mezcal y la gastronomía típica mexicana, integrando actividades artísticas, talleres, catas, maridajes y venta directa con productores, sin intermediarios.

Además, este 2026 el festival llegará por primera vez a Centro Tolzú con la edición “Tierra Mezcal” y contará con una edición conmemorativa de Día de Muertos que se realizará en dos sedes: el Estado de México y la Ciudad de México en el Palacio de la Autonomía de la UNAM.

Octava edición: “Leyendas del Agave”

La primera parada será la 8a edición “Leyendas del Agave”, los días 14 y 15 de marzo, en la sede Doméstico, ubicada en la colonia Hipódromo de la Ciudad de México.

Esta edición rendirá homenaje a Mayahuel y a las leyendas del maguey, con una obra de teatro incluida en el boleto, talleres temáticos y gastronomía tradicional. También habrá pulque en 20 sabores y venta directa de mezcal y pulque.

Horarios: 10:00 a 20:00 horas

10:00 a 20:00 horas Costo: Preventa 60 pesos Taquilla: 80 pesos

Preventa 60 pesos Taquilla: 80 pesos Incluye: Jicarita de degustación, performance artístico y taller (cupo limitado)

Novena edición: “Expresión Creativa”

La 9a edición “Expresión Creativa” se realizará los días 4 y 5 de julio, también en Doméstico. Esta edición estará enfocada en talleres creativos donde los asistentes podrán explorar su lado artístico inspirado en el pulque y el mezcal.

El evento está pensado para disfrutarse en familia, con amigos o en pareja, y contará nuevamente con la venta directa de productores y una amplia oferta gastronómica.

Horarios: 10:00 a 20:00 horas

10:00 a 20:00 horas Costo: Preventa 60 pesos Taquilla: 80 pesos

Preventa 60 pesos Taquilla: 80 pesos Incluye: Jicarita de degustación y talleres creativos (cupo limitado)

Décima edición: “Catas y Maridajes”

La trilogía concluirá con la 10a edición “Catas y Maridajes”, los días 5 y 6 de septiembre, donde cada hora se ofrecerán experiencias distintas de cata o maridaje.

Esta edición está pensada tanto para quienes desean iniciarse como para quienes buscan profundizar en aromas, notas y perfiles del mezcal, el pulque y la gastronomía mexicana. Quienes cuenten con los tres sellos podrán acceder a la Experiencia VIP de cierre.

Horarios: 10:00 a 20:00 horas

10:00 a 20:00 horas Costo: Preventa 60 pesos Taquilla: 80 pesos

Preventa 60 pesos Taquilla: 80 pesos Incluye: Jicarita de degustación u catas o maridajes (cupo limitado)

Sede y accesos

Todas las ediciones principales se llevarán a cabo en Doméstico, ubicado en Av. Nuevo León 80, Colonia Hipódromo, alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.

Transporte cercano: Metro Chilpancingo, Metrobús Sonora y Metrobús Álvaro Obregón

Con tres ediciones a lo largo de 2026, el Festival del Pulque, Gastronomía Típica y Mezcal se consolida como uno de los encuentros culturales más importantes para celebrar las tradiciones, los sabores y la identidad mexicana, invitando al público a vivir una experiencia distinta en cada fecha y a formar parte de una trilogía única que promete cerrar con broche de oro.

