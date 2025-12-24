Desde “un papá” hasta “paz en México”, pequeños mandan sus deseos al Polo Norte desde el Palacio de los Deseos

GENERANDO AUDIO...

La belleza arquitectónica del Palacio Postal, en la Ciudad de México, volvió a abrir sus puertas para recibir los deseos de niñas y niños.

“Una tablet con el protector, porque el anterior año no me trajeron el protector”

Camilo / siete años

“Pedí un LEGO para Santa y una pecera de 80 litros, porque nuestra pecera es de 60 litros y ya se hace chiquita”

Emilio / nueve años

“Un iPad, unos audífonos y mucha paz” Ana Carmen / 10 años

Bajo sus arcos eclécticos se instaló, como desde hace 18 años, el taller Palacio de los Deseos, para enviar las cartitas a Santa Claus o a los Reyes Magos. Ahí, la señora Claus en persona, recibe las misivas.

“Los niños están conscientes de que hay niños que no tienen ni siquiera posibilidades de venir y escribir una cartita, eso, que sean felices sus papás, y que todos tengan una bonita Navidad, son como de las cosas que más comentan”

Señora Claus / El Palacio de los Deseos

Niños de todas las edades depositan en los buzones del Servicio Postal Mexicano los anhelos pendientes de cumplir.

“Una avalancha, creo fue un regalo que todos en su momento pedimos y nunca me llegó”

Carlos

“Una muñeca grandota, pero de esas que me acuerdo de que en esa época eran de a metro, que caminaban solitas cuando las agarrábamos”

Gabriela / madre de familia

Aunque también aprovecharon para pedir regalos que no tienen precio.

“Por ejemplo un niño me pidió algo que difícilmente se puede conceder, lo que me pidió fue un papá”

Señora Claus / El Palacio de los Deseos

“Que México sea más seguro”

Camilo / siete años

“Para que a mi mamá se le quite la hernia, que cuando nací se le puso la hernia”

Rebeca

“- ¿Qué deseas para ellos?

– Salud, salud”

Emilio / nueve años

El Palacio de los Deseos estará abierto los días 26, 27, 28 y 30 de diciembre, así como 2, 3, 4 y 5 de enero, en un horario de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. En tanto que los días 24 y 31 de diciembre recibirá a los pequeños con un horario de 10 de la mañana a 2 de la tarde.

“Me parece maravilloso, es muy bonita, la ilusión y toda la magia, en realidad es que es mágico”

Roberto / padre de familia

