En la Ciudad de México (CDMX) se reportan 43 accidentes de motociclistas al día. Con el auge de las plataformas de reparto se ha generado una crisis de seguridad vial y un problema de salud pública.

Ricardo Robles, quien lleva siete años de repartidor, ha sufrido tres incidentes. Pese al esguince lumbar en una de esas caídas, debe trabajar más de 10 horas diarias para alcanzar un salario mínimo.

“Tenemos que ir rápido. Muchas veces por la cantidad de tráfico que se maneja en la Ciudad de México no nos da tiempo. Entonces, nos manejan tiempo, estamos expuestos a accidentes, sí lo estamos. Pero muchas veces a la aplicación y a los demás no les importa eso, nosotros tenemos que cumplir”, Ricardo Robles, repartidor de aplicación.

Sube número de motos

El número de motos en el Área Metropolitana de Ciudad de México se ha duplicado: hoy son más de 2 millones. Y el número de muertes pasó de 93 a 200 en el último año.

El Gobierno federal lanzó una ley general en 2022, pero todavía no se ha implementado en 11 estados, entre ellos, Ciudad de México. Coalición Movilidad Segura de asociaciones civiles reclama que se apliquen esas medidas básicas, como el uso del cinturón o del casco certificado.

“Con esas seis medidas instaladas en la ley, sabemos que podemos lograr la meta global de reducir al menos a la mitad todas las personas lesionadas y muertas por siniestros de tránsito”, dijo Areli Carreón, integrante Coalición Movilidad Segura.

Muchas motos se utilizan como transporte de carga o vehículo familiar. Y los autos no las respetan

Licencias en CDMX

En México no hace falta examen teórico ni práctico para obtener la licencia. Y las vías están en mal estado, con baches y uno de los peores tráficos de la región.

“Pues lo que más batallamos es la mala infraestructura que tenemos. Los baches en lluvias, por ejemplo, que acabamos de pasar la temporada de lluvias, los baches son invisibles para nosotros, no se ven, porque está inundado”, dijo Édgar Balderas, repartidor de aplicación.

Muchos autos se dan a la fuga al colisionar con una moto, y la mayoría de ellas no tiene seguro. Según los repartidores, a ellos les resulta inútil porque, aun pagando impuestos o teniendo seguro, nunca reciben asistencia adecuada.

Por eso, desde la organización Motociclistas Unidos han creado una aplicación para enviar una alerta ante una caída. Se llama “Derrapón” y trata de reducir los tiempos de atención para salvar vidas.

“Incluso el hecho de tener un accidente por la infraestructura o por el alcance de otro automóvil, que muchas veces se van y que no se sabe qué sucede con ese tipo de accidentes por alcance, el motociclista se queda solo. Las unidades de ambulancia públicas son pocas para el número de accidentes que hay todos los días”, dijo Adriana Peña, portavoz Motociclistas Unidos Ciudad de México.