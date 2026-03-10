Destruyen campamento de quienes lanzaban piedras en Circuito Interior

GENERANDO AUDIO...

Circuito Interior de la Ciudad de México. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Alessandra Rojo de la Vega, alcaldesa de Cuauhtémoc, informó que fue desmantelado el campamento donde se escondían las personas señaladas de aventar piedras a los automovilistas que circulan por el circuito interior de la Ciudad de México.

En días recientes, ciudadanos han denunciado que un grupo de personas agredía con pedradas a los coches que transitan por el Circuito Interior. Ayer lunes, trabajadores de la alcaldía Cuauhtémoc destruyeron el campamento de donde, presuntamente, salían las personas que aventaban piedras a los vehículos.

De la Vega añadió que ha solicitado el apoyo de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México para solucionar este problema, pero hasta el momento no han recibido respuesta.



“Hemos pedido apoyo nuevamente al SEBIEN. No contestan. Hemos pedido coordinación con nuestra alcaldía. No llega. No hay refugios, no hay programas, no hay respuesta”, publicó la alcaldesa en redes sociales.

SSC detiene a dos sujetos señalados de aventar piedras

El pasado 8 de marzo, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informó sobre la detención de dos sujetos señalados de aventar piedras a automovilistas en la vía pública.

Gracias a los trabajos de monitoreo del C2, fue captado un individuo mientras arrojaba un objeto desde un puente del Circuito Interior. Policías le siguieron el rastro gracias al apoyo del C2 y lograron la detención de un hombre de 29 años originario de Honduras.

En otro hecho, el C2 dio seguimiento a un sujeto que se acercaba y alejaba de los vehículos que pasaban a alta velocidad sobre la avenida Circuito Interior a la altura de Río Pánuco, hasta que finalmente aventó una piedra a un auto. Los uniformados se movilizaron y aprehendieron al sujeto que coincidía con las imágenes del video.

