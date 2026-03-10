Recuperan 25 cuerpos en primera fase de excavaciones en Panteón Civil de Dolores

GENERANDO AUDIO...

Panteón Cívico de Dolores. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Comisión de Búsqueda (CBP) de la Ciudad de México informó que se localizaron los restos de 25 personas durante la primera fase del Plan de Recuperación del Panteón Civil de Dolores, el cual comenzó el pasado 18 de diciembre.



En los trabajos también participaron elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX) y el Instituto de Servicios Periciales y Ciencias Forenses (ISPyCF).

En el informe de resultados de las labores realizadas en el Panteón Civil de Dolores, las autoridades capitalinas mencionan que se encontraron los restos pertenecientes a 25 personas: cinco fetos, 18 hombres y dos mujeres. El rango de edad va de los 15 años hasta los 75 años de edad.

Hasta el momento, se ha confirmado la identidad de cinco personas y existen hipótesis de identidad de otros seis individuos. Estos casos están en fase activa de investigación y vinculación con posibles familias.

Sobre los cuerpos que aún no cuentan con una hipótesis de identidad, las autoridades de la CDMX mencionaron que sus perfiles genéticos serán ingresados a las bases de datos de la Ciudad de México para buscar una confrontación.

El siguiente martes 17 de marzo, comenzará la segunda fase del Plan de Recuperaciones. Al igual que en las jornadas anteriores, familias con hipótesis, así como familias en búsqueda independiente y en colectivos, podrán acudir como personas observadoras.

