Recuperan tercer cuerpo de trabajador tras derrumbe de edificio en San Antonio Abad

GENERANDO AUDIO...

Derrumbe de edificio en San Antonio Abad. Foto: @VenegasUrzua

Fue retirado el cuerpo del tercer trabajador atrapado en el derrumbe del edificio ubicado en el 124 de la Calzada San Antonio Abad, colonia Tránsito, en la alcaldía Cuauhtémoc. Con ello, fue desactivada la emergencia en el sitio y los elementos que colaboraron se retiran.

Fueron tres los trabajadores que perdieron la vida en el colapso de este edificio que estaba en trabajos de demolición.

Un cuarto trabajador, el primero en salir del colapso que fue trasladado al Hospital Rubén Leñero está en buen estado de salud, informó Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, quién agregó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México se encargará de la investigación de los hechos.

Myriam Urzúa, secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, declaró:

“Después de haberse ubicado el lugar en donde podría estar se hizo toda la excavación y se pudo extraer el tercer cuerpo del trabajador que quedaba en el lugar ya está haciendo trasladado en este momento al ministerio público y lo que queda en este momento es vamos a empezar a hacer una desactivación de todos los servicios de emergencia que están aquí y Fiscalía va a continuar haciendo su investigación a través de los peritos que trajo el día de ayer y que con eso abrirá un expediente y una investigación que dirá qué fue lo que realmente pasó”.

La empresa encargada de la demolición del edificio, desarrolladora Metropolitana, DeMet, se encargará de los seguros para las víctimas y en principio cuenta con los permisos, sin embargo, se están revisando.

“Contaba con los permisos está haciendo es una revisión por parte del Invea y también especialmente con la alcaldía para saber si se hizo se hicieron se revisó completamente te digo esta autorización que se les dio y si cumplieron con todo lo que tenían que agregar”, señaló Myriam Urzúa.

¿Pero todavía lo están analizando o sí contaban con los permisos?

Contaban con los permisos, pero esos permisos conllevan otros temas que hay que revisar.

Descartó que la obra de construcción que se realiza en la estación del Metro San Antonio Abad, haya afectado o esté relacionada con el derrumbe del edificio que estaba en proceso de demolición.

Se retiran del lugar, elementos de las Secretarías de la Defensa Nacional, de Marina, del Heroico Cuerpo de Bomberos, elementos del ERUM así como trabajadores de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.