Estalla fuerte pelea campal entre alumnas del CETIS 32 en Venustiano Carranza

GENERANDO AUDIO...

Captan pelea campal entre alumnas del CETI 32. Foto: Getty Images/ilustrativa

En redes sociales ha comenzado a compartirse un video con el que se captó una pelea campal entre presuntas alumnas del Centro de Estudios Tecnológicos Industrial y de Servicios (CETIS) 32, el cual se encuentra ubicado en la alcaldía Venustiano Carranza de la Ciudad de México (CDMX).

Pelea entre alumnas del CETIS 32 y policía no las separa

Al inicio del video que se comparte en redes sociales, se puede observar que dos presuntas alumnas del CETIS 32 están golpeándose mientras las rodean otras estudiantes que solamente observan o graban lo que ocurre con sus teléfonos celulares.

De un momento a otro aparecen otras dos mujeres, posibles familiares de las menores de edad que se están peleando para decirles que ya se separen y se pongan de pie.

Lo increíble viene después, cuando al lugar llega un oficial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) a intentar intervenir en la pelea, pero rápidamente desiste y se aleja mientras las alumnas siguen agarrándose a golpes.

ADVERTENCIA; el siguiente material contiene imágenes de violencia; se recomienda discreción:

Se vuelve pelea campal entre alumnas del CETIS 32 y familiares

En otra parte del video se puede observar que las familiares de las alumnas del CETIS 32 se hacen de palabras, defendiendo a las menores, pero de un momento a otro pasan también a los golpes.

La cosa no para ahí, ya que nuevamente comienzan a pelearse entre las alumnas, agregándose otras más, al parecer amigas de las primeras.

De esta manera, una pelea entre dos estudiantes, se convirtió en una campal, hasta que otras personas intervienen para intentarlas separar, algo que el oficial de la policía de la CDMX no hizo desde un inicio.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.