Rentas en CDMX no podrán subir más que la inflación: fallo de la SCJN

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) avaló la constitucionalidad del artículo 2448 D del Código Civil para la Ciudad de México, que establece que los incrementos en contratos de arrendamiento de casa-habitación no podrán superar el índice de inflación del año anterior.

Con esta resolución, el Alto Tribunal confirmó la validez del límite legal que busca evitar aumentos desproporcionados en las rentas en la Ciudad de México, en un contexto de alta presión inmobiliaria y fenómenos de gentrificación.

El ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz sostuvo que la medida persigue un fin constitucional legítimo, al garantizar la accesibilidad a la vivienda en arrendamiento y prevenir desplazamientos residenciales derivados de incrementos excesivos.

Añadió que el tope no despoja al arrendador de los frutos civiles de su propiedad, sino que preserva el valor real de la renta pactada, evitando que el aumento se convierta en un mecanismo de presión económica que impida la permanencia del inquilino.

Por su parte, la ministra Lenia Batres Guadarrama señaló que la norma establece límites al lucro para evitar que personas con menos recursos sean expulsadas de la capital por no poder cubrir alzas desmedidas en el alquiler.

Niegan amparo a empresa inmobiliaria

El pleno negó el amparo promovido por UrbanHub México, que impugnó la disposición al considerar que impone un parámetro general sin atender variables como zona geográfica, tipo de vivienda o características del inmueble.

La Corte determinó que el límite basado en la inflación es razonable y proporcional frente al objetivo de justicia social y protección del derecho a la vivienda.

Registro Digital de Contratos, pendiente

En la misma sesión, el pleno dejó pendiente el análisis sobre la creación de un Registro Digital de Contratos de Arrendamiento.

El ministro Arístides Guerrero advirtió sobre la necesidad de fortalecer previamente la legislación en materia de protección de datos personales, ante el creciente volumen de información que se concentra en plataformas digitales.

PAN propone tasa cero de IVA a seguros médicos

En el ámbito legislativo, la senadora Lilly Téllez, del Partido Acción Nacional (PAN), presentó en el Senado una iniciativa para establecer tasa cero de IVA en la contratación de seguros médicos.

Desde tribuna, la legisladora afirmó que la medida busca reducir el costo de las pólizas y ampliar el acceso a servicios privados de salud, en un contexto que —aseguró— ha sido marcado por la inoperancia del sistema público.

Durante su intervención, Téllez acusó a legisladoras de Morena de minimizar las muertes derivadas del brote de sarampión y las responsabilizó por no haber respaldado exhortos para fortalecer el abasto de vacunas.

La senadora sostuvo que, tras reformas que encarecieron los seguros médicos, el Congreso debe corregir el impacto fiscal mediante la eliminación del IVA en estos servicios.

La iniciativa fue turnada a comisiones para su análisis y dictaminación.

