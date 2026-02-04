Detienen a papá y primo del “Tortas”, fundador de la Anti Unión Tepito en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Como parte del operativo especial de disuasión y proximidad instruido por la jefa de Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), Clara Brugada, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) ejecutaron dos órdenes de cateo en distintas colonias de la capital, logrando la detención de Jorge “N” y Edgar Josafat “N”, padre y primo del “Tortas”, fundador de la Anti Unión Tepito.

Las acciones se realizaron en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc, y en la colonia 5 de Mayor, en la alcaldía Miguel Hidalgo.

Aseguran droga y un arma de fuego

De acuerdo con la información oficial, durante los cateos las autoridades aseguraron aproximadamente 450 dosis de presunta droga, así como un arma de fuego.

Los detenidos son señalados como presuntos integrantes del grupo delictivo Anti Unión Tepito que opera en la zona centro de la CDMX, presuntamente dedicado al narcomenudeo, extorsión, homicidio y robo.

Operativo coordinado entre autoridades

El operativo se llevó a cabo de manera coordinada entre la Secretaría de Seguridad Ciudadana, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México y las instancias que integran el Gabinete de Seguridad federal.

Las autoridades capitalinas señalaron que las acciones contra los grupos generadores de violencia continuarán mediante labores operativas y de investigación conjunta.

