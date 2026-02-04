Metro CDMX renovará la Línea 2; ve desde cuándo y qué estaciones no tendrán servicio

GENERANDO AUDIO...

Línea 2 del Metro tendrá cierres parciales. Fotos: Cuartoscuro

La Línea 2 del Metro de la Ciudad de México (CDMX), que corre de Tasqueña a Cuatro Caminos, será sometida a una intervención mayor en su tramo sur-centro, informó la jefa de Gobierno, Clara Brugada. Las obras buscan modernizar infraestructura clave y mejorar las condiciones de seguridad y operación en una de las rutas más utilizadas de la capital.

El plan contempla trabajos en 16 estaciones ubicadas entre Tasqueña y Revolución, con cierres parciales en puntos específicos y apoyo de transporte alternativo para los usuarios.

Estaciones de la Línea 2 que serán intervenidas

Tasqueña

General Anaya

Ermita

Portales

Nativitas

Villa de Cortés

Xola

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Pino Suárez

Zócalo/Tenochtitlán

Allende

Bellas Artes

Hidalgo

Revolución

¿Qué estaciones de la Línea 2 estarán cerradas?

El director del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, Adrián Ruvalcaba, detalló que durante la primera etapa de las obras tres estaciones suspenderán servicio de manera temporal:

Viaducto

Chabacano

San Antonio Abad

Las autoridades pidieron a la ciudadanía anticipar traslados y considerar rutas alternas.

¿Cuándo inician los cierres en la Línea 2?

Los trabajos comenzarán el lunes 9 de febrero de 2026 y durarán hasta el mes de mayo con un esquema de cierre parcial en horarios específicos:

Lunes a viernes: de 5:00 a 22:00 horas

Sábados: de 6:00 a 20:00 horas

Domingos: cierre total en el tramo intervenido

El resto de la Línea operará con servicio y horario normal según lo informado por el STC:

De Tasqueña a Xola

De Cuatro Camino a Pino Suárez

RTP dará servicio de apoyo

Para reducir el impacto en la movilidad por los trabajos en la Línea 2 del Metro CDMX, la Red de Transporte de Pasajeros (RTP) habilitará rutas emergentes que cubrirán los tramos donde se realicen cierres, con el objetivo de facilitar el traslado de usuarios habituales de la Línea 2.

¿Qué trabajos se realizarán en la Línea 2?

La modernización contempla una renovación profunda en infraestructura hidráulica, eléctrica y de vías. Entre las acciones anunciadas destacan:

Renovación de cárcamos en Pino Suárez, San Antonio Abad, Portales y Ermita

Sustitución de 38 kilómetros de red contra incendios

Intervención en dos cuartos de máquinas

Mejoras en el sistema de vías

Compactación de balasto y cambio de durmientes

Modernización de sistemas eléctricos, electrónicos y de señalización

Mantenimiento al pilotaje automático

Instalación de 800 cámaras de videovigilancia

Recuperación de 28 trenes

De acuerdo con el Gobierno capitalino, estas acciones buscan elevar la confiabilidad del servicio y reducir riesgos operativos.

Inversión federal para el Metro

El Sistema de Transporte Colectivo recibió una inyección de mil 500 millones de pesos por parte del Gobierno federal, encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, recursos que forman parte del plan de modernización del Metro.

