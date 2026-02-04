SSC explica alza de extorsiones en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Uno TV documentó que las extorsiones en la Ciudad de México (CDMX) crecieron 260% en el último año…



Pasaron de 473 denuncias en 2024 a mil 704 en 2025, pero las autoridades aseguran que esto se debe a una campaña para fomentar la denuncia y a que ahora también registran las tentativas…

“Como política pública, se están investigando como extorsiones, entendiendo que las tentativas ya representan una amenaza y una agresión, un ejercicio de violencia contra las personas”, Pablo Vázquez, secretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX

Sin embargo, las declaraciones contrastan con los hechos…



En la Colonia Francisco Villa, en Iztapalapa, se han colgado decenas de mantas en las que denuncian este delito…

“Si tuviéramos que inclinar la balanza, me parece que hoy todavía el poder del crimen organizado y su actividad prevalece por encima de lo que está haciendo el Estado, va varios pasos adelante. Está bien lo que hace el Gobierno de la Ciudad de México, pero me parece que todavía no es suficiente”, Armando Vargas, coordinador del Programa de Seguridad, México Evalúa.

Para atender extorsiones telefónicas y presenciales, la Policía capitalina cuenta con la línea de atención 55 50 36 33 01. En ella, elementos de inteligencia ofrecen acompañamiento para resguardar a las víctimas…

“Lo que se necesita es inmediatamente reportar a las autoridades, es muy importante que se comuniquen con nosotros para que nosotros le brindemos el modelo de atención y en el acompañamiento y obviamente hacer acciones en las cuales como las que ya mencionamos ayudemos a desarticular estas bandas de operación de delincuencia organizada”, Gustavo Moreno Guzmán, director de atención a víctimas de extorsión, SSC CDMX.

Lo más importante, explicó, es intentar cortar la comunicación con los delincuentes…

“Recordemos, estas personas no tienen ningún código de honor y no le va a respetar que le haya pagado o que no le haya pagado, ese delincuente le va a seguir cobrando sabiendo que hay una colaboración de la persona”, Gustavo Moreno Guzmán, director de atención a víctimas de extorsión.

Aseguró que las autoridades recaban cualquier indicio para llevar ante la justicia a los responsables y a sus cómplices…