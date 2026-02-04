Se pospone la huelga de tranviarios en CDMX para marzo

GENERANDO AUDIO...

Alianza de Tranviarios anuncia prórroga de emplazamiento a huelga. Foto:Cuartoscuro

La Alianza de Tranviarios de México (ATM) informó que se prorroga el emplazamiento a huelga en la Ciudad de México (CDMX), luego de que autoridades capitalinas presentaran una nueva propuesta de tabulador salarial que será sometida a votación entre la base trabajadora.

Con esta decisión, el posible paro laboral que podría afectar el servicio de transportes eléctricos en la capital queda aplazado, mientras continúan las negociaciones entre el sindicato y el Gobierno capitalino.

¿Cuándo se votará la propuesta salarial?

De acuerdo con el comunicado sindical, la propuesta presentada por el titular de la Secretaría de Movilidad (Semovi), Héctor Ulises García Nieto, será sometida a votación el 9 de febrero de 2026 en las instalaciones del sindicato.

El planteamiento salarial fue expuesto en una reunión con autoridades capitalinas en la que también participaron representantes del Servicio de Transportes Eléctricos (STE) y del área jurídica del organismo.

El acuerdo fue registrado ante el Tribunal Laboral de la CDMX para dar continuidad formal a las mesas de negociación.

Huelga se recorrería hasta marzo

Como parte de los acuerdos alcanzados tras la presentación de la nueva propuesta, se determinó prorrogar el estallamiento de huelga hasta el 3 de marzo de 2026.

Esto abre un periodo adicional para que las partes involucradas revisen el planteamiento económico y busquen un consenso que evite la suspensión del servicio que prestan los tranviarios en la capital. Además, se estableció que los acuerdos derivados de este proceso quedarán asentados en las minutas de trabajo y se firmarán ante las autoridades laborales correspondientes.

Llaman a la unidad para la votación

El secretario general de la ATM, Gerardo Martínez Hernández, señaló que la nueva propuesta representa un avance dentro de las negociaciones.

“Esta nueva propuesta representa un paso importante en la búsqueda de acuerdos que beneficien a nuestros trabajadores, por lo que llamamos a la unidad y a la participación en la próxima votación”, indicó el dirigente sindical.

La decisión final sobre aceptar o rechazar el planteamiento salarial dependerá del resultado de la consulta interna entre los trabajadores tranviarios.

