Conoce el pago mínimo del recibo de luz CFE en 2026

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El recibo de luz de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) tendrá en 2026 un cobro mínimo obligatorio, incluso si el consumo de energía es bajo. Este monto aplica a todas las tarifas domésticas, de acuerdo con las cuotas vigentes publicadas por el organismo.

La CFE establece que el consumo mínimo mensual para los hogares es el equivalente a 25 kilowatts-hora (kWh), sin importar la tarifa asignada. Es decir, aunque el consumo sea menor, el usuario deberá pagar ese mínimo.

En el caso de la Tarifa 1, que se aplica en gran parte del país, el costo vigente en enero de 2026 es de 1.110 pesos por kWh en el consumo básico, por lo que el pago mínimo ronda los 27 a 30 pesos, más cargos adicionales e impuestos.

¿Dónde se paga menos de luz en México?

Las tarifas domésticas varían según la temperatura promedio en verano de cada región. Entre más calurosa es la zona, más subsidio aplica la CFE, lo que reduce el costo del kilowatt-hora.

Las tarifas más bajas se encuentran en las regiones con climas extremos:

Tarifa 1E y 1F , aplicables en localidades con temperaturas de 32 y 33 grados o más , tienen costos desde 0.827 pesos por kWh en consumo básico.

, aplicables en localidades con temperaturas de , tienen costos desde en consumo básico. Estas tarifas se aplican en zonas del norte y noroeste del país, como partes de Sonora, Sinaloa y Baja California.

En contraste, las zonas con clima templado o frío, como el centro del país, suelen ubicarse en Tarifa 1, donde el subsidio es menor.

¿Qué pasa si consumo mucha luz?

Cuando el consumo mensual promedio supera el límite permitido para cada región, el usuario es reclasificado a la Tarifa Doméstica de Alto Consumo (DAC), la cual no tiene subsidio.

En 2026, la tarifa DAC tiene un cargo fijo de 142.41 pesos mensuales, más un costo por energía que va de 6 a más de 7 pesos por kWh, dependiendo de la región, lo que incrementa significativamente el recibo.

Recomendación clave

Para evitar pagar más:

Mantén tu consumo por debajo del límite de alto consumo de tu tarifa

Aprovecha focos LED y electrodomésticos eficientes

Consulta tu tarifa y consumo en el recibo de CFE o en su portal oficial

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.