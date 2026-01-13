Alertan por estafa del “Bono Mujer Bienestar 2026”: así engañan

GENERANDO AUDIO...

Estafa se detecta en Edomex y Sonora. Foto: Especial | Cuartoscuro

Usuarios de redes sociales alertaron sobre una estafa que usa el nombre de“Bono Mujer Bienestar 2026” para engañar a personas que buscan un apoyo económico. Hasta el momento, la estafa se ha registrado en el Estado de México y Sonora.

“Ha llegado información de supuestos bonos de pensión de mujeres de bienestar. Son mensajes falsos, no existe ningún bono de ninguno de los programas de Bienestar, para que no vayan a caer en estos fraudes que están llegando a través de mensajes y en redes sociales”. Octavio Almada, delegado del Bienestar en Sonora

A través de WhatsApp y páginas falsas, prometen un supuesto bono de hasta 2 mil 750 pesos a cambio de un registro que roba datos personales.

Estafa de Mujeres con Bienestar circula en WhatsApp

El engaño se difunde principalmente en grupos de WhatsApp mediante una imagen y mensajes que aseguran que “ya está abierto el registro” para un bono Mujeres con Bienestar 2025. En la publicación se promete un pago de 2 mil 500 o 2 mil 750 pesos, supuestamente para mujeres de 18 a 65 años, con alcance “a nivel nacional”.

El mensaje incluye ligas que no pertenecen a sitios oficiales.

Al ingresar, se solicita a las usuarias compartir el enlace hasta que una barra “se ponga azul” y luego llenar un formulario con datos personales. Esta información es falsa y no existe dicho bono ni registro.

¿Cómo operan y qué buscan los estafadores?

El objetivo es obtener datos sensibles: nombre completo, CURP, teléfono, correo y, en algunos casos, información bancaria. Con esos datos, los delincuentes pueden cometer fraudes posteriores, como suplantación de identidad, solicitudes de créditos, accesos a cuentas o phishing personalizado.

Así que evita caer en la trampa, compartiendo información o reenviando cadenas, ya que otras personas también podrían ser víctima de la estafa.

¿Cómo evitar caer en la estafa?