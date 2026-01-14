Tarjeta Inapam: requisitos y cómo tramitarla gratis paso a paso

GENERANDO AUDIO...

La Tarjeta Inapam es uno de los principales apoyos para personas de 60 años y más. Este documento permite acceder a descuentos y beneficios en transporte, servicios médicos, actividades culturales, alimentos y comercios, gracias a convenios con dependencias públicas y empresas privadas en todo el país.

El Instituto Nacional de las Personas Adultas Mayores (Inapam) mantiene este programa como parte de su estrategia para mejorar la calidad de vida de las personas adultas mayores.

El trámite en 2026 se conserva gratuito y disponible todo el año.

Requisitos para tramitar la Tarjeta Inapam

Para obtener la credencial Inapam es necesario cumplir con requisitos básicos que permiten comprobar edad, identidad y domicilio. Es obligatorio tener 60 años cumplidos o más al momento de realizar el trámite. Este dato se verifica con la siguiente documentación:

Credencial para votar (INE)

Licencia de conducir

Pasaporte

Si la identificación no muestra claramente la fecha de nacimiento, se solicita acta de nacimiento o CURP. También es necesario presentar un comprobante reciente, generalmente no mayor a tres meses, como recibos de agua, luz, teléfono o predial.

Además, se requieren dos fotografías recientes, tamaño infantil, de frente, con fondo blanco, sin lentes ni accesorios que cubran el rostro. Algunos módulos solicitan número telefónico y, en ciertos casos, los datos de una persona de referencia para emergencias.

Se debe presentar original y copia de todos los documentos.

¿Cómo es el proceso para tramitar la tarjeta?

Las personas interesadas deben acudir a los módulos del Inapam o a los Centros Integradores de la Secretaría de Bienestar con la documentación completa. El personal revisa los papeles, captura los datos y, en la mayoría de los casos, la credencial Inapam se entrega el mismo día o en un plazo breve.

La tarjeta Inapam no tiene fecha de vencimiento, por lo que no requiere renovación. Sólo se tramita reposición en caso de robo, extravío, deterioro o cambio de datos personales.

