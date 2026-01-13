Cierran vialidades y acusan trato indigno a perros del refugio Franciscano en deportivo de la GAM

GENERANDO AUDIO...

Protesta en el Deportivo Los Hermanos Galeana. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un grupo de manifestantes exigió a las autoridades mayor transparencia y explicaciones claras sobre el caso de varios perros que fueron sacados del Refugio Franciscano y trasladados a distintas instalaciones, entre ellas el Deportivo Los Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

La protesta surgió luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y videos en los que se observa a algunos canes encerrados dentro de transportadoras, así como en espacios insalubres, con presencia de heces, lo que generó indignación entre activistas y vecinos defensores de los derechos animales.

Los manifestantes denunciaron la falta de información oficial sobre el estado de salud de los perros, las condiciones en las que se encuentran y los criterios bajo los cuales fueron trasladados. Además, pidieron que se garantice el bienestar animal, se permita la verificación independiente de los espacios donde están resguardados y se informe si existe un protocolo sanitario y de cuidado adecuado.

Los inconformes advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas claras y acciones concretas que aseguren condiciones dignas para los animales.

