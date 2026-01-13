Cierran vialidades y acusan trato indigno a perros del refugio Franciscano en deportivo de la GAM

| 14:07 | Ricardo Rivera | Uno TV
Protesta en el Deportivo Los Hermanos Galeana. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Un grupo de manifestantes exigió a las autoridades mayor transparencia y explicaciones claras sobre el caso de varios perros que fueron sacados del Refugio Franciscano y trasladados a distintas instalaciones, entre ellas el Deportivo Los Hermanos Galeana, ubicado en la alcaldía Gustavo A. Madero (GAM).

La protesta surgió luego de que en redes sociales se difundieran imágenes y videos en los que se observa a algunos canes encerrados dentro de transportadoras, así como en espacios insalubres, con presencia de heces, lo que generó indignación entre activistas y vecinos defensores de los derechos animales.

Los manifestantes denunciaron la falta de información oficial sobre el estado de salud de los perros, las condiciones en las que se encuentran y los criterios bajo los cuales fueron trasladados. Además, pidieron que se garantice el bienestar animal, se permita la verificación independiente de los espacios donde están resguardados y se informe si existe un protocolo sanitario y de cuidado adecuado.

Los inconformes advirtieron que mantendrán las protestas hasta obtener respuestas claras y acciones concretas que aseguren condiciones dignas para los animales.

Así te lo informamos:

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

Te recomendamos:

Fiscalía de CDMX “destapa” incinerador clandestino y plaga de ratas en Refugio Franciscano

Ciudad de México

Fiscalía de CDMX “destapa” incinerador clandestino y plaga de ratas en Refugio Franciscano

Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en CDMX

Ciudad de México

Detienen a seis integrantes del Tren de Aragua en CDMX

Trabajadores del Gobierno de la CDMX encabezan las movilizaciones en la capital este 12 de enero

Ciudad de México

Trabajadores del Gobierno de la CDMX encabezan las movilizaciones en la capital este 12 de enero

CDMX ofrece 50% de descuento en pago del agua: ¿cuáles son los requisitos?

Ciudad de México

CDMX ofrece 50% de descuento en pago del agua: ¿cuáles son los requisitos?

Etiquetas: , , , ,