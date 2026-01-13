Inician trabajos de 500 nuevas canchas en CDMX rumbo al Mundial 2026, pero… ¿dónde están?

GENERANDO AUDIO...

Foto: Gettyimages / Ilustrativa

Con la mira puesta en el Mundial de Futbol 2026, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) inició la rehabilitación y construcción de 500 canchas deportivas en las 16 alcaldías; sin embargo, el arranque del programa dejó una pregunta abierta: ¿en qué colonias estarán y cómo se distribuirán estos espacios?

Se busca transformar más de 500 mil metros cuadrados de espacio público mediante la intervención de 300 canchas a cargo del Gobierno central y 200 adicionales por parte de las alcaldías.

Clara Brugada, jefa de Gobierno de CDMX, informó que las obras no fueron concebidas como infraestructura temporal para el evento deportivo, sino como una estrategia permanente para reducir desigualdades y recuperar espacios públicos en colonias con rezago urbano.

¿Dónde estarán las canchas?

De acuerdo con la Secretaría de Obras y Servicios, las 300 canchas del programa central estarán distribuidas en 232 colonias de las 16 alcaldías, lo que implica una cobertura territorial amplia, aunque sin un listado detallado por colonia en esta primera etapa.

El titular de la dependencia, Raúl Basulto Luviano, informó que 60 canchas se construirán desde cero, mientras que 240 serán rehabilitadas, dependiendo de las condiciones existentes en cada zona.

En total, el proyecto contempla:

50 canchas de futbol 11

46 canchas de futbol 7

122 canchas para partidas rápidas

82 multicanchas

Las obras incluyen trabajos de terracería, construcción o rehabilitación de firmes de concreto, muros y rejas perimetrales, colocación de pasto sintético, pintura, iluminación, murales y la renovación total del mobiliario deportivo, como porterías, redes y gradas.

Además, todas las canchas serán rotuladas y numeradas para llevar un control del programa y mantener una identidad gráfica común, con frases como “Un mundial con derechos plenos” y “Un mundial por la igualdad”.

Las “mejores canchas de barrio”

Como parte del proyecto, el Gobierno capitalino definió 10 canchas prioritarias, consideradas las mejores canchas de barrio de la ciudad, que recibirán una intervención especial. Éstas se ubican en:

Coyoacán, Pedregal de Santa Úrsula

Álvaro Obregón, Segunda Ampliación Presidentes

Cuajimalpa, cooperativa Palo Alto

La Magdalena Contreras, predio Oyamel y colonia Potrerillo

Gustavo A. Madero, colonia Compositores Mexicanos

Iztacalco, campamento 2 de Octubre

Iztapalapa, colonias El Paraíso y Ampliación Emiliano Zapata

Tlalpan, colonia Miguel Hidalgo primera sección

Calendario de obras

Basulto Luviano detalló que la primera fase inició el 1 de diciembre, con la intervención de 100 canchas, las cuales se previó concluir a finales de enero de 2026. La segunda etapa arrancará el 15 de enero y concluirá el 28 de febrero, con las 200 canchas restantes.

De las mejores canchas, hasta el momento, no se ha informado nada sobre los tiempos. La más importante sería la de Santa Úrsula, por la cercanía con el Estadio Azteca.

Las alcaldías tampoco han informado de sus canchas para rehabilitar.

El pasado mes de diciembre se presentó el proyecto; sin embargo, los detalles siguen escasos de cara a las obras del Mundial 2026.