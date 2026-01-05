GENERANDO AUDIO...

Carta para los Reyes Magos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC CDMX) instaló un buzón especial para que los niños puedan enviar de manera segura sus cartas a los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltasar.

¿Dónde está el buzón para los Reyes Magos en CDMX?

La SSC CDMX informó que, con motivo de la celebración del Día de Reyes, se instaló un buzón especial para cartas dirigidas a Melchor, Gaspar y Baltazar en la Glorieta de los Insurgentes, uno de los mayores puntos con más afluencia en la capital mexicana.

El objetivo de esta iniciativa es ofrecer un espacio seguro para que niñas y niños puedan depositar sus cartas, como parte de las actividades previas al 6 de enero. El buzón estará resguardado por el personal de la SSC CDMX.

Niñas y niños realizando su carta para Reyes Magos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Fechas y horarios del buzón de cartas para Reyes Magos

De acuerdo con la información difundida por la SSC CDMX en sus canales oficiales, el buzón podrá utilizarse en las siguientes fechas y horarios:

Fechas: 5 de enero

5 de enero Horario: de 12:00 a 17:00 horas

de 12:00 a 17:00 horas Lugar: Glorieta de los Insurgentes, CDMX

Durante estos días, las familias podrán acudir para que las niñas y los niños depositen sus cartas.

Día de Reyes en la Ciudad de México

El Día de Reyes se celebra el 6 de enero y es una de las tradiciones más arraigadas en México, especialmente entre la población infantil. Como parte de esta conmemoración, distintas dependencias del Gobierno de la CDMX realizan actividades dirigidas a niños y familias.

En este contexto, la instalación del buzón en la Glorieta de los Insurgentes busca facilitar la participación de las familias que transitan por la zona y permitir que los menores mantengan la viva tradición de escribir cartas a Melchor, Gaspar y Baltazar.

