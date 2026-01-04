Operativo Día de Reyes 2026 movilizará a más de 14 mil elementos en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Casi 15 mil policías participarán en Operativo Día de Reyes. Foto: Cuartoscuro

Con motivo de la celebración de Día de Reyes y el incremento de actividades comerciales y movilidad en la capital, la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México (CDMX), pondrá en marcha el operativo “Día de Reyes 2026”, con el objetivo de proteger la integridad física y patrimonial de la población en las 16 alcaldías.

El dispositivo de seguridad, implementado desde este fin de semana, se mantendrá activo hasta el martes 6 de enero, cuando concluyan las actividades relacionadas con la llegada de Melchor, Gaspar y Baltasar, informó la dependencia capitalina.

Despliegue de seguridad en toda la capital

Para este operativo, la SSC desplegará 14 mil 998 policías, quienes contarán con el apoyo de 929 vehículos oficiales, 35 motopatrullas, 10 grúas, 15 ambulancias y 12 motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Además, se dispondrá de dos unidades de rescate y un helicóptero de la Dirección General de Servicios Aéreos Cóndores, que realizará sobrevuelos de supervisión, disuasión y prevención en distintos puntos de la ciudad.

Las acciones estarán enfocadas en la prevención de delitos, atención de emergencias y vigilancia en zonas de alta afluencia.

Vigilancia en zonas comerciales y transporte público

La SSC reforzará la seguridad en sucursales bancarias, plazas comerciales, tiendas departamentales y de autoservicio, zonas restauranteras, hoteles, parques y corredores turísticos, donde se registra un aumento en los movimientos monetarios durante esta temporada.

Asimismo, se mantendrá vigilancia permanente en:

Las 183 estaciones del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro

Los 45 Centros de Transferencia Modal (CETRAM)

Las nueve líneas del Metrobús

Operativo vial y monitoreo en tiempo real

El personal de la Subsecretaría de Control de Tránsito implementará un dispositivo especial para garantizar la movilidad peatonal y vehicular, mediante el control de estacionamientos, aplicación del Reglamento de Tránsito y prevención del robo de vehículos y autopartes para el Operativo del Día de Reyes Magos.

De forma paralela, los operadores de los Centros de Comando y Control (C2) y del C5 mantendrán un monitoreo constante a través de las cámaras de videovigilancia, con el fin de detectar cualquier situación de riesgo y canalizar la atención inmediata.

Recomendaciones para compras seguras

Durante esta temporada, la SSC emitió una serie de recomendaciones dirigidas a quienes realizarán compras de Reyes, entre ellas:

Utilizar mecanismos electrónicos confiables para pagar

para pagar No perder de vista las tarjetas bancarias

Evitar contar dinero en efectivo en lugares públicos

No acudir solos a realizar retiros bancarios

No usar cajeros automáticos que presenten anomalías visibles

Verificar cargos no reconocidos con la institución bancaria

Además, la SSC invitó a la ciudadanía a usar la aplicación “Mi Policía”, que permite contactar directamente al oficial del cuadrante correspondiente para solicitar apoyo inmediato ante cualquier emergencia.

