¿Qué significa la Rosca de Reyes y cuáles elementos no deben faltar?

Rosca de Reyes. Foto: Getty

La Rosca de Reyes simboliza la visita de los Reyes Magos al Niño Jesús, marcando el fin de la temporada navideña. Según marca la tradición, se suele cortar el 6 de enero, según el Gobierno de México.

El origen de esta tradición se remonta al siglo XIV, cuando, en algunos países como Francia y España, cada 6 de enero, se conmemoraba el nacimiento del niño Jesús. Con el paso del tiempo esta tradición llegó al país.

Los símbolos de la Rosca de Reyes

La rosca de reyes es una corona de pan en forma de óvalo decorada con frutos secos caramelizados y pasta de azúcar.

En México, estos elementos suelen asociarse con los regalos que los tres reyes magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, llevaron a Jesús en su nacimiento.

“La forma ovalada de la rosca, representa el círculo infinito del amor a Dios. Las frutas secas cristalizadas que adornan el pan, simbolizan las joyas incrustadas en las coronas de los Reyes Magos, el muñeco escondido, representa al Niño Jesús”. Gobierno de México

El muñeco escondido hace alusión al momento en que, según la tradición, María y José escondieron a Jesús del rey Herodes.

En los inicios de la rosca, la figura del bebé se representaba con habichuelas. Más adelante, las habichuelas fueron sustituidas por piezas de cerámica en forma de bebé y hoy en día podemos encontrar bebés de todo color y material dentro de las roscas.

A este evento, alusivo al día en que los reyes magos ofrendan al niño Jesús, se le conoce como “Epifanía” que significa revelación o manifestación.

La visita de estos magos es tomada como una señal de que la encarnación de Dios en Cristo fue reconocida por toda la humanidad.

¿Y los tamales?

En México se tiene la creencia que si en tu pedazo de rosca sale una figura del niño Dios, automáticamente la persona se convierte en padrino del mismo y tendrá que llevarlo a bendecir el día 2 de febrero, en el marco de la celebración del “Día de la Candelaria”.

Como parte de esta tradición, la madrugada del 6 de enero los Reyes Magos, Melchor, Gaspar y Baltazar, visitan a los niños y niñas que hayan tenido un buen comportamiento durante todo el año, regalándoles juguetes y dulces.

