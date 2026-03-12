Ejecutan a balazos a presunto exlíder sindical del ISSSTE en Periférico Sur

GENERANDO AUDIO...

Investigan si la victima es un exlíder sindical del ISSSTE. Foto: Getty

La noche del jueves se registró un ataque armado en Periférico Sur, en la Ciudad de México (CDMX), donde un hombre fue asesinado a balazos dentro de su camioneta mientras circulaba por los carriles centrales a la altura de la calle John F. Kennedy, en la colonia Isidro Fabela, alcaldía Tlalpan.

De manera preliminar, el periodista Carlos Jiménez reporta que la víctima podría ser Luis Miguel Victoria Ranfla, exlíder del Sindicato Nacional de Trabajadores del ISSSTE (SNTISSSTE), aunque esta identidad aún no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades.

¿Cómo ocurrió el ataque en Periférico Sur?

De acuerdo con los primeros reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, un sujeto que viajaba a bordo de una motocicleta realizó disparos de manera directa contra el conductor cuando circulaba por la calle John F. Kennedy. Tras la agresión, el hombre perdió el control de la camioneta.

El vehículo avanzó varios metros, invadió los carriles centrales de Periférico Sur y se impactó contra el muro de contención, lo que además ocasionó daños a otro vehículo que circulaba por la zona.

Autoridades acordonan la zona y revisan cámaras

Tras la balacera en Periférico Sur, elementos de seguridad acordonaron el área y dieron parte al agente del Ministerio Público, quien quedó a cargo de las diligencias correspondientes.

En el sitio se realizaron los servicios periciales, mientras las autoridades capitalinas ya llevan a cabo el análisis de las cámaras de videovigilancia para intentar identificar al probable responsable del ataque.

Investigan si la víctima es Luis Miguel Victoria Ranfla

Versiones preliminares indican que el hombre asesinado podría ser Luis Miguel Victoria Ranfla, reconocido por su trayectoria como exlíder sindical del ISSSTE. Sin embargo, hasta el momento, esta información no ha sido confirmada oficialmente por las autoridades de la Ciudad de México.

La investigación sigue en curso para esclarecer el homicidio ocurrido en Periférico Sur, determinar el móvil de la agresión y ubicar al responsable del ataque armado.

