El Frente Nacional por las 40 Horas encabeza las movilizaciones en CDMX este 2 de febrero
Este lunes 2 de febrero de 2026 se tienen previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará el Frente Nacional por las 40 Horas.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, una cita agendada, tres rodadas ciclistas, 11 eventos de esparcimiento y 11 plantones . A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones y manifestaciones
Frente Nacional por las 40 Horas
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 10:00
Lugar: Senado de la República, Paseo de la Reforma No. 135, Col. Tabacalera
Demanda: Rechazo a la reforma laboral en discusión, Exigen jornada de 35 horas sin reducción salarial
Aforo estimado: 40 personas
Movimiento Animalista contra Abusos de la Autoridad
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 12:00
Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, Digna Ochoa y Plácido No. 56, Col. Doctores
Demanda: Entrega del predio del “Refugio Franciscano” y cumplimiento de suspensión judicial y restitución del inmueble
Aforo estimado: 90 personas
Asamblea Interuniversitaria y Popular por Palestina
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 13:00
Lugar: Kantón 17
Eje Central Lázaro Cárdenas No. 17, Col. Ex Hipódromo de Peralvillo
Demanda: Asamblea organizativa y definición de acciones en apoyo al pueblo palestino
Aforo estimado: 35 personas
Colectivo “Justicia Histórica Trans”
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: Durante el día
Lugar: Secretaría de Gobernación, Abraham González No. 48, Col. Juárez
Demanda: Reunión interinstitucional y atención a temas de salud para personas trans
Aforo estimado: 40 personas
Colectivo “La Comuna 4:20”
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 15:00
Lugar: Parque Francisco Primo de Verdad y Ramos, Rinconada 4:20, Centro Histórico
Demanda: Instalación de mesa informativa itinerante y orientación para trámites de regulación del cannabis ante Cofepris
Aforo estimado: 50 personas
Citas agendadas
Artistas Urbanos de la CDMX
Alcaldía: Cuauhtémoc
Hora: 17:00
Lugar: Subsecretaría de Programas de Alcaldías y Reordenamiento de la Vía Pública
Diagonal 20 de Noviembre No. 294, Col. Obrera
Demanda: Asignación de espacios para actividades artísticas
Aforo estimado: 50 personas
Rodadas ciclistas programadas
“Ciclistas Unidos CDMX”
Alcaldía: Venustiano Carranza
Hora: 07:30
Salida: Estación Oceania del Metro
Destino: Mirador de la Rana, Texcoco, Estado de México
Aforo estimado: 25 personas
“Bike Tours MX”
Alcaldía: Gustavo A. Madero
Hora: 07:30
Salida: Parque del Mestizaje, Col. Santa Isabel Tola
Destino: Molino de las Flores, Texcoco, Estado de México
Aforo estimado: 25 personas
“The Warriors Bike Oficial”
Alcaldía: Iztapalapa
Hora: 08:15
Salida: Av. Tláhuac y Anillo Periférico
Destino: Templo Mormón, GAM
Aforo estimado: 25 personas
Calles con posibles afectaciones y alternativas viales
Zonas con mayor impacto
- Paseo de la Reforma
- Eje Central Lázaro Cárdenas
- Colonia Centro
- Colonia Doctores
- Colonia Juárez
- Diagonal 20 de Noviembre
Alternativas viales recomendadas
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Avenida Insurgentes
- Eje 1 Norte
- Eje 2 Norte
- Fray Servando Teresa de Mier