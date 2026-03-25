Rescatan a tres personas inconscientes en una cisterna en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro/Archivo

Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México (SSC-CDMX) rescataron a tres trabajadores que se encontraban inconscientes en el interior de una cisterna. El operativo se llevó a cabo en la alcaldía Tlalpan.

Rescatan a tres personas inconscientes en una cisterna, en la CDMX

Tras recibir el reporte de emergencia, la SSC-CDMX desplegó un equipo de auxilio y se dirigió a la calle Yabuku, colonia Jardines del Ajusco. En el lugar encontraron a un sujeto de 36 años, quien les informó sobre las tres personas atrapadas.

De acuerdo con su testimonio, su hermano y dos personas más se encontraban realizando trabajos con pintura de aceite en el interior de la cisterna; cuando los volvió a ver, los tres estaban inconscientes.

Los uniformados comenzaron las labores de rescate. Para sacarlos de la cisterna, un policía de la SSC-CDMX descendió y amarró una cuerda en el tórax de cada uno y lentamente los levantaron, uno por uno.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y de Protección Civil realizaron las valoraciones pertinentes y confirmaron que los tres trabajadores presentaban intoxicación por inhalación de solvente, por lo que fueron trasladados a un hospital cercano para recibir atención médica.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.