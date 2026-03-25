¡Anótalo! Verificentros suspenderán servicio en CDMX del 2 al 4 de abril

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Los verificentros suspenderán actividades en CDMX. Foto: Cuartoscuro / Archivo

La Secretaría del Medio Ambiente (Sedema) de la Ciudad de México (CDMX) informó que los verificentros suspenderán su servicio del 2 al 4 de abril de 2026, por lo que llamó a los automovilistas a tomar previsiones.

“Los días 2, 3 y 4 de abril se suspenderá el servicio en los Centros de Verificación Vehicular”, indicó Sedema.

¿Suspende operaciones área de atención ciudadana?

De acuerdo con la Dirección General de Calidad del Aire, los días 2 y 3 de abril también se suspenderá la operación en el área de atención ciudadana de verificación vehicular y la oficialía de partes, añadió la Sedema en un comunicado.

La dependencia precisó que la medida se aplicará conforme al Artículo 23, fracción XIII del Reglamento de la Ley Ambiental de Protección a la Tierra en el Distrito Federal en materia de verificación vehicular, así como al acuerdo publicado en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 30 de enero de 2026 y al Programa de Verificación Vehicular Obligatoria vigente.

El servicio se reanudará el 6 de abril de 2026 en sus horarios habituales: de 9:00 a 14:00 horas para el área de atención ciudadana y la oficialía de partes, y de 8:00 a 20:00 horas para los verificentros.

Ante ello, la Sedema solicitó a los propietarios o poseedores de vehículos matriculados en la Ciudad de México anticipar sus trámites durante el periodo referido.

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