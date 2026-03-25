Sindicalizados y trabajadoras sexuales encabezan protestas en CDMX este 25 de marzo

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Trabajadoras sexuales junto a obras por ciclovía. Foto: Cuartoscuro.

Este miércoles 25 de marzo se realizarán 40 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos culturales en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de sindicalizados y trabajadoras sexuales.

Específicamente, habrá 14 concentraciones; cinco citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Para este 15 de marzo, destacan protestas de sindicalizados de distintas dependencias gubernamentales, así como de trabajadoras sexuales contra la ciclovía de Tlalpan.

Protestas en CDMX para este miércoles 25 de marzo

Personal jubilado de confianza de la Comisión Federal de Electricidad

Hora: 09:30

Lugar: Cámara de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza

Motivo: Rechazo a reforma en pensiones derivada de modificación al artículo 127 constitucional

Aforo: 100

Vecinas y vecinos defendiendo Parque Lira

Hora: 10:00

Lugar: Alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Protesta contra privatización del Parque Lira y posible impacto ambiental

Aforo: 50

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen pago de finiquitos del fideicomiso F/100

Aforo: 100

Trabajadoras del Museo Universitario de Arte Contemporáneo

Hora: 12:00

Lugar: MUAC, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Motivo: Denuncian hostigamiento laboral y exigen sanciones

Aforo: 80

Colectiva de trabajadoras transexuales de Calzada de Tlalpan

Hora: 16:00

Lugar: Congreso de la Ciudad de México

Motivo: Protesta contra ciclovía en Tlalpan

Aforo: 40

Trabajadores del Servicio Nacional de Salud Pública del Estado de Guerrero

Hora: 12:00

Lugar: Cámara de Diputados, Venustiano Carranza

Motivo: Exigen mejoras laborales y basificación

Aforo: 35

Sindicato Nacional de Trabajadores del INAH

Hora: 10:00

Lugar: Coordinación Nacional de Arqueología, Cuauhtémoc

Motivo: Exigen activación de tarjeta de uniformes

Aforo: 35

Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”

Hora: Durante el día

Lugar: Reclusorio Oriente, Iztapalapa

Motivo: Denuncian irregularidades judiciales y abuso de prisión preventiva

Aforo: 25

Colectiva “Somos Ellas”

Hora: 12:00

Lugar: Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa

Motivo: Exigen justicia por caso de violencia sexual infantil

Aforo: 25

Concentraciones

Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social Solidaria

Hora: 10:00

Lugar: Sindicato Mexicano de Electricistas, Cuauhtémoc

Motivo: Asamblea contra uso de UMA en pensiones

Aforo: 120

Colectiva “Hijas de la Cannabis”

Hora: 12:00

Lugar: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Recaudación de juguetes para infancias vulnerables

Aforo: 50

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Río Churubusco y Añil, Iztacalco

Motivo: Actividades culturales y exigencia de regulación del cannabis

Aforo: 50

40 Días por la Vida

Hora: Durante el día

Lugar: Diversas sedes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán

Motivo: Vigilia contra el aborto

Aforo: 50

Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México

Hora: 06:30

Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro, Cuauhtémoc

Motivo: Traslado para continuar brigada de búsqueda en la zona del Ajusco, Tlalpan

Aforo: 40

Juventud Revolucionaria

Hora: 16:00

Lugar: UAM Iztapalapa

Motivo: Charla sobre movimientos estudiantiles en América Latina

Aforo: 40

Vecinos de la Agrícola Oriental 2.0

Hora: 19:00

Lugar: Alcaldía Iztacalco

Motivo: Asamblea contra proyecto “Corredor Sur 16”

Aforo: 30

Fuerza Urbana Campesina Popular

Hora: 11:00

Lugar: Comisión Nacional del Agua, Coyoacán

Motivo: Regularización de concesiones de pozos agrícolas

Aforo: 25

Citas agendadas

Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM

Hora: Durante el día

Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, CU

Motivo: Jornada de memoria por desapariciones forzadas

Aforo: 50

Sindicato Nacional de Trabajadores del INAH

Hora: 10:00

Lugar: Coordinación Nacional de Arqueología

Motivo: Exigen solución a demandas laborales

Aforo: 35

Fuerza Urbana Campesina Popular

Hora: 11:00

Lugar: Comisión Nacional del Agua

Motivo: Regularización de concesiones agrícolas

Aforo: 25

Trabajadores del Servicio Nacional de Salud Pública de Guerrero

Hora: 12:00

Lugar: Cámara de Diputados

Motivo: Basificación laboral

Aforo: 35

Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia

Hora: 17:30

Lugar: ENAH, Tlalpan

Motivo: Exigen liberación de estudiantes detenidos

Aforo: 60

Rodadas ciclistas

Giant Ajusco

Hora: 06:10

Lugar: Carretera Picacho-Ajusco, Tlalpan

Destino: Circuito Ajusco km 7.5

Aforo: 30

Más en Bici Azcapotzalco

Hora: 18:00

Lugar: Explanada de la alcaldía Azcapotzalco

Destino: Museo de Azcapotzalco

Aforo: 20

Ingobernables



Hora: 20:45

Lugar: Secundaria 101, Coyoacán

Destino: Paseo de la Reforma

Aforo: 20

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Iztapalapa

Destino: Xochimilco

Aforo: 20

Lobiker

Hora: 21:00

Lugar: Parque Xotepingo, Coyoacán

Destino: Sin definir

Aforo: 20

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar retrasos por las protestas en CDMX de este miércoles 25 de marzo.

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