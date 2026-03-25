Sindicalizados y trabajadoras sexuales encabezan protestas en CDMX este 25 de marzo
Este miércoles 25 de marzo se realizarán 40 protestas, concentraciones, rodadas ciclistas y eventos culturales en la Ciudad de México (CDMX), principalmente de sindicalizados y trabajadoras sexuales.
Específicamente, habrá 14 concentraciones; cinco citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y 16 eventos de esparcimiento, de acuerdo con la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Para este 15 de marzo, destacan protestas de sindicalizados de distintas dependencias gubernamentales, así como de trabajadoras sexuales contra la ciclovía de Tlalpan.
Protestas en CDMX para este miércoles 25 de marzo
Personal jubilado de confianza de la Comisión Federal de Electricidad
- Hora: 09:30
- Lugar: Cámara de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza
- Motivo: Rechazo a reforma en pensiones derivada de modificación al artículo 127 constitucional
- Aforo: 100
Vecinas y vecinos defendiendo Parque Lira
- Hora: 10:00
- Lugar: Alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Protesta contra privatización del Parque Lira y posible impacto ambiental
- Aforo: 50
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Zócalo capitalino
- Motivo: Exigen pago de finiquitos del fideicomiso F/100
- Aforo: 100
Trabajadoras del Museo Universitario de Arte Contemporáneo
- Hora: 12:00
- Lugar: MUAC, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Denuncian hostigamiento laboral y exigen sanciones
- Aforo: 80
Colectiva de trabajadoras transexuales de Calzada de Tlalpan
- Hora: 16:00
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México
- Motivo: Protesta contra ciclovía en Tlalpan
- Aforo: 40
Trabajadores del Servicio Nacional de Salud Pública del Estado de Guerrero
- Hora: 12:00
- Lugar: Cámara de Diputados, Venustiano Carranza
- Motivo: Exigen mejoras laborales y basificación
- Aforo: 35
Sindicato Nacional de Trabajadores del INAH
- Hora: 10:00
- Lugar: Coordinación Nacional de Arqueología, Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen activación de tarjeta de uniformes
- Aforo: 35
Colectivo Nacional “No Más Presos Inocentes”
- Hora: Durante el día
- Lugar: Reclusorio Oriente, Iztapalapa
- Motivo: Denuncian irregularidades judiciales y abuso de prisión preventiva
- Aforo: 25
Colectiva “Somos Ellas”
- Hora: 12:00
- Lugar: Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Exigen justicia por caso de violencia sexual infantil
- Aforo: 25
Concentraciones
Frente Nacional en Defensa de la Seguridad Social Solidaria
- Hora: 10:00
- Lugar: Sindicato Mexicano de Electricistas, Cuauhtémoc
- Motivo: Asamblea contra uso de UMA en pensiones
- Aforo: 120
Colectiva “Hijas de la Cannabis”
- Hora: 12:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque y Hemiciclo a Juárez, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Recaudación de juguetes para infancias vulnerables
- Aforo: 50
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Monumento a la Madre, Cuauhtémoc
- Hora: 13:00
- Lugar: Río Churubusco y Añil, Iztacalco
- Motivo: Actividades culturales y exigencia de regulación del cannabis
- Aforo: 50
40 Días por la Vida
- Hora: Durante el día
- Lugar: Diversas sedes en Tlalpan, Cuauhtémoc y Coyoacán
- Motivo: Vigilia contra el aborto
- Aforo: 50
Colectivo “Hasta Encontrarles”, Ciudad de México
- Hora: 06:30
- Lugar: Estación “Chabacano”, Líneas 2, 8 y 9 del Metro, Cuauhtémoc
- Motivo: Traslado para continuar brigada de búsqueda en la zona del Ajusco, Tlalpan
- Aforo: 40
Juventud Revolucionaria
- Hora: 16:00
- Lugar: UAM Iztapalapa
- Motivo: Charla sobre movimientos estudiantiles en América Latina
- Aforo: 40
Vecinos de la Agrícola Oriental 2.0
- Hora: 19:00
- Lugar: Alcaldía Iztacalco
- Motivo: Asamblea contra proyecto “Corredor Sur 16”
- Aforo: 30
Fuerza Urbana Campesina Popular
- Hora: 11:00
- Lugar: Comisión Nacional del Agua, Coyoacán
- Motivo: Regularización de concesiones de pozos agrícolas
- Aforo: 25
Citas agendadas
Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM
- Hora: Durante el día
- Lugar: Facultad de Filosofía y Letras, CU
- Motivo: Jornada de memoria por desapariciones forzadas
- Aforo: 50
Sindicato Nacional de Trabajadores del INAH
- Hora: 10:00
- Lugar: Coordinación Nacional de Arqueología
- Motivo: Exigen solución a demandas laborales
- Aforo: 35
Fuerza Urbana Campesina Popular
- Hora: 11:00
- Lugar: Comisión Nacional del Agua
- Motivo: Regularización de concesiones agrícolas
- Aforo: 25
Trabajadores del Servicio Nacional de Salud Pública de Guerrero
- Hora: 12:00
- Lugar: Cámara de Diputados
- Motivo: Basificación laboral
- Aforo: 35
Estudiantes de la Escuela Nacional de Antropología e Historia
- Hora: 17:30
- Lugar: ENAH, Tlalpan
- Motivo: Exigen liberación de estudiantes detenidos
- Aforo: 60
Rodadas ciclistas
Giant Ajusco
- Hora: 06:10
- Lugar: Carretera Picacho-Ajusco, Tlalpan
- Destino: Circuito Ajusco km 7.5
- Aforo: 30
Más en Bici Azcapotzalco
- Hora: 18:00
- Lugar: Explanada de la alcaldía Azcapotzalco
- Destino: Museo de Azcapotzalco
- Aforo: 20
Ingobernables
- Hora: 20:45
- Lugar: Secundaria 101, Coyoacán
- Destino: Paseo de la Reforma
- Aforo: 20
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Iztapalapa
- Destino: Xochimilco
- Aforo: 20
Lobiker
- Hora: 21:00
- Lugar: Parque Xotepingo, Coyoacán
- Destino: Sin definir
- Aforo: 20
Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar retrasos por las protestas en CDMX de este miércoles 25 de marzo.
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