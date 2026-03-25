Blindarán reapertura del Azteca con casi 11 mil policías

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La reapertura del Estadio Azteca el próximo sábado 28 de marzo, durante el partido México contra Portugal, tendrá un megaoperativo de seguridad dentro y fuera del inmueble. Autoridades capitalinas presentaron este despliegue como una prueba clave rumbo al Mundial.

El plan contempla casi 11 mil policías, además de vehículos, motopatrullas, grúas, ambulancias, drones y un helicóptero para vigilancia aérea. La medida busca ordenar la llegada de aficionados, resguardar accesos y evitar problemas en los alrededores del recinto.

Reapertura del Estadio Azteca tendrá operativo rumbo al Mundial

Autoridades de la Ciudad de México informaron que serán desplegados casi 11 mil elementos para resguardar la reapertura del Estadio Azteca. El dispositivo incluye 472 vehículos, más de 240 motopatrullas, ambulancias, grúas, drones y vigilancia aérea con helicóptero. Según el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez, este ejercicio servirá para evaluar y fortalecer las capacidades de las instituciones involucradas como una prueba hacia el Mundial.

Dentro del estadio, 2 mil elementos de la Policía Auxiliar vigilarán accesos, pasillos y zonas de gradas. En el exterior, el despliegue estará enfocado en el arribo ordenado de aficionados y en frenar la reventa. También se informó que 800 agentes de tránsito realizarán cortes viales en calles cercanas para mantener las inmediaciones del recinto sin flujo vehicular y facilitar el ingreso de personas con boleto.

Cortes viales y acceso sólo con boleto en el Azteca

Las restricciones viales abarcarán Santa Úrsula, Periférico, Avenida del Imán y Calzada de Tlalpan. De acuerdo con las autoridades, sólo podrán ingresar vecinos de la zona y aficionados que acrediten su entrada al encuentro. Además, no habrá estacionamiento para el público general.

Otra de las medidas será en el Tren Ligero. No se permitirá el descenso en la estación Estadio a personas que no comprueben que tienen boleto. El objetivo es controlar el flujo de asistentes desde antes de su llegada al inmueble.

Escoltas para selecciones, árbitros y autoridades

El operativo también contempla un dispositivo especial para acompañar el traslado de las selecciones, el cuerpo arbitral y autoridades deportivas desde su llegada a la Ciudad de México, en terminales aéreas, hacia hoteles, centros de entrenamiento y el estadio.

La consigna, según las autoridades, es mantener orden total y cero margen de error en el ensayo de seguridad más importante previo al Mundial.