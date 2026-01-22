Empresario sigue en la búsqueda de pareja captada en video cargando a bebés con tanques de oxígeno: les dará un auto

GENERANDO AUDIO...

Luego de viralizarse la escena de una pareja caminando por calles de la Ciudad de México mientras cargaba a sus dos bebés conectados a dos tanques de oxígeno, un empresario de Nuevo León los sigue buscando para cumplir su promesa de regalarles un automóvil para que se transporten.

Ello, luego de que usuarios de redes sociales compartieron el mensaje del empresario, así como la historia de la pareja, ante la complejidad de sus traslados, lo que despertó una ola de solidaridad.

“Fácil no la están pasando”

El video fue publicado originalmente el pasado 8 de enero a las 11:47 de la mañana por Yessenia Barraza, quien presenció la escena desde un Uber mientras se dirigía a una cita de trabajo, percatándose que, mientras la madre llevaba a uno de los bebés en brazos, el padre cargaba al otro dentro de su playera, a la altura del pecho, para tener las manos libres y transportar los tanques.

Asimismo, la cibernauta explicó que al principio pensó que cargaban pañaleras o mochilas, pero al observar con detalle se percató de que era equipo médico, a la vez que resaltó lo difícil que debe ser para la familia realizar acciones cotidianas, como bajar un puente peatonal, bajo esas condiciones.

Empresario los busca para apoyarlos

Mientras que el martes pasado Heriberto Vargas, un concesionario de automóviles importados, emprendió la búsqueda de la pareja para regalarles un automóvil, señalando que su intención es facilitar los traslados médicos de los menores y mejorar la calidad de vida de la familia.

Asimismo, explicó que su motivación nace de la empatía como padre al comprender la lucha diaria por el bienestar de los hijos. Toda vez que este miércoles publicó un segundo mensaje en su cuenta de Facebook apuntando que continúa en la búsqueda de la pareja, a quienes ubicó en la CDMX, reiterando que sigue en pie la oferta del automóvil, cuyo envío a la capital del país se organizaría cuando se inicie el contacto.

Aunque también dijo entender que los padres podrían no haberlo buscado para no exponerse, por no necesitar un coche, o porque su situación sea muy delicada, a lo que agregó que “todo eso se respeta”.

Agregando que “Solo quiero que quede claro algo: mi intención es real y mi palabra sigue firme. No es show, no es publicidad, no me estoy haciendo menso. Fue y sigue siendo un gesto que nació del corazón”.

Hasta el momento, usuarios en redes sociales intentan aportar información para localizar a los padres, esperando que, además de la iniciativa privada, alguna dependencia del gobierno capitalino se sume al apoyo para esta familia.

