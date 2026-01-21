Atención, motociclistas: éstas son las multas por no respetar los carriles en CDMX

Conoce las multas y sanciones para motociclistas. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Circular entre carriles con el tránsito en movimiento está prohibido en la Ciudad de México y puede generar multas económicas y puntos a la licencia, según el Artículo 21 del Reglamento de Tránsito de la CDMX.

Las sanciones aplican a motociclistas que no respeten las reglas de circulación en vialidades primarias y secundarias.

Aunque el llamado lane splitting es una práctica común, sólo está permitido cuando el tráfico está totalmente detenido y el conductor busca colocarse en un área visible para reiniciar la marcha, sin invadir cruces peatonales.

Prohibiciones para motociclistas en CDMX

El Artículo 21 del Reglamento de Tránsito de la CDMX establece claramente qué no pueden hacer los motociclistas y las consecuencias de incumplirlo.

Los motociclistas no pueden circular entre carriles cuando los vehículos están en movimiento.

  • Multa: de 10 a 20 UMA
  • Sanción adicional: 1 punto a la licencia

La única excepción es cuando el tránsito está completamente detenido y se avanza para colocarse en el área de espera para motos.

También está prohibido circular por carriles exclusivos o confinados, por ejemplo: vías ciclistas exclusivas y carrieles confinados al trasporte público. Las sanciones:

  • Multa: de 20 a 30 UMA
  • Sanción adicional: 6 puntos a la licencia

Otras faltas comunes que también generan multas

Además del lane splitting, el Reglamento de Tránsito sanciona otras conductas frecuentes, como:

Circular sobre banquetas o zonas peatonales

  • Multa de 10 a 20 UMA y 1 punto

Tomar carriles centrales en vías de acceso controlado con motos menores a 250 centímetros cúbicos

  • Multa de 10 a 20 UMA y 3 puntos

Circular en vías con señalización restrictiva o segundos pisos

  • Multa de 10 a 20 UMA y 3 puntos

Realizar maniobras riesgosas, cortes de circulación o cambios abruptos de carril

  • Multa de 10 a 20 UMA y 3 puntos

Las autoridades capitalinas pueden aplicar estas sanciones en cualquier momento, ya que la prohibición ya existe en la ley. El llamado es a respetar el Reglamento de Tránsito para evitar multas, pérdida de puntos y riesgos de accidentes.

