¡Tápate bien! Activan doble alerta por frío en CDMX

Foto: Cuartoscuro

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) activó una doble alerta por bajas temperaturas en la Ciudad de México para la madrugada y mañana del jueves 22 de enero de 2026, debido al pronóstico de frío intenso y posibles heladas en varias alcaldías.

Las autoridades capitalinas informaron que se trata de una Alerta Amarilla y una Alerta Naranja, emitidas con el objetivo de prevenir riesgos a la salud de la población, especialmente de niñas, niños, personas adultas mayores y sectores vulnerables.

Alerta Amarilla por temperaturas de 4 a 6 °C

La Alerta Amarilla fue activada en las alcaldías:

Álvaro Obregón

Cuajimalpa de Morelos

La Magdalena Contreras

Milpa Alta

Xochimilco

En estas demarcaciones se esperan temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius, por lo que se recomienda abrigarse adecuadamente, cubrir nariz y boca, evitar cambios bruscos de temperatura, ingerir líquidos, así como proteger a mascotas y no dejarlas a la intemperie.

Alerta Naranja por frío intenso y heladas

De manera adicional, la Alerta Naranja fue emitida para la alcaldía:

Tlalpan

En esta zona se prevén temperaturas de 1 a 3 °C, con posibilidad de heladas, lo que incrementa el riesgo de hipotermia y enfermedades respiratorias.

Protección Civil recomendó proteger especialmente a personas en situación de calle, usar ropa térmica, mantener ventilación adecuada si se usan calentadores o chimeneas, así como hidratar la piel con crema para evitar resequedad.

Recomendaciones y números de emergencia

Las autoridades capitalinas pidieron a la población mantenerse informada a través de canales oficiales y atender las indicaciones preventivas. Ante cualquier emergencia, se recuerda que está disponible el 911 y el Locatel 55 5658 2222.

La doble alerta por frío en CDMX se mantendrá activa durante el periodo señalado, mientras continúe el pronóstico de bajas temperaturas en la capital del país.

