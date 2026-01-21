Pago de predial 2026 en CDMX: ¿quiénes pagarán solo 68 pesos?

GENERANDO AUDIO...

Predial 2026 en CDMX contempla pago mínimo de 68 pesos. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) confirmó que para el ejercicio fiscal 2026 se mantendrá el cobro mínimo de 68 pesos en el pago del predial, como parte de la política de finanzas públicas sanas, sustentables y sostenibles, informó la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF).

Este beneficio fiscal está dirigido principalmente a grupos vulnerables, con el objetivo de apoyar la economía familiar y garantizar el cumplimiento de las obligaciones tributarias sin afectar de manera significativa el ingreso de los sectores con mayores necesidades.

La autoridad capitalina detalló que el monto reducido aplica bajo un esquema de cuota fija bimestral, además de otros descuentos complementarios en predial, agua y tenencia vehicular, dependiendo del perfil del contribuyente y del valor catastral del inmueble.

¿Quiénes pagarán solo 68 pesos de predial en la CDMX en 2026?

De acuerdo con la SAF, el pago mínimo de 68 pesos bimestrales en el predial aplica para personas pertenecientes a grupos vulnerables, entre ellos:

Adultos mayores a partir de 60 años

Personas sin ingresos fijos y de escasos recursos

y de Madres solteras

Mujeres separadas, divorciadas o jefas de hogar

Viudas y cónyuges supervivientes del propietario

y cónyuges supervivientes del propietario Huérfanos pensionados

Jubilados o pensionados por riesgos de trabajo o invalidez

por riesgos de trabajo o invalidez Personas con discapacidad permanente

Además de la cuota fija, este sector puede acceder a descuentos de hasta 30% en predial, dependiendo del valor catastral, y 50% en el pago del servicio de agua.

Descuentos por pago anticipado del predial 2026

Para el resto de los contribuyentes, la Secretaría de Administración y Finanzas recordó que durante el pago anual anticipado se aplicarán los siguientes descuentos:

8% de descuento al pagar en enero de 2026

al pagar en 5% de descuento al pagar en febrero de 2026

Estos estímulos buscan incentivar el pago oportuno del impuesto predial y fortalecer la recaudación bajo criterios de austeridad y transparencia.

Otros beneficios fiscales en CDMX

La autoridad capitalina también informó que los contribuyentes que cumplan con el pago del refrendo vehicular podrán acceder al 100% de descuento en la tenencia, siempre que se cumplan los requisitos establecidos en la normatividad vigente.

¿Dónde se puede pagar el predial 2026 en CDMX?

El pago del predial y otros impuestos locales se puede realizar en más de 8 mil 800 puntos de cobro, así como a través de:

Plataformas en línea

La app móvil “Tesorería CDMX”

El Gobierno capitalino reiteró que estos canales buscan facilitar una atención ágil, cercana y accesible para la ciudadanía.

