Personal de enfermería del Hospital de Pediatría del IMSS bloquea Eje 3 y Cuauhtémoc; exige más personal e insumos

GENERANDO AUDIO...

Manifestantes en Eje 3. Foto: Melina Ochoa

Alrededor de 100 enfermeras y enfermeros del Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI del IMSS mantienen un bloqueo en los carriles centrales del Eje 3 Baja California, a la altura de avenida Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, para exigir mayor personal de enfermería e insumos médicos.

#ALMOMENTO 🚨 Personal de enfermería del Hospital de Pediatría del #IMSS bloqueó #Eje3, a la altura de Avenida Cuauhtémoc, para exigir más personal e insumos médicos.



La protesta afecta la circulación en la zona, mientras las y los trabajadores piden mejores condiciones para… pic.twitter.com/RES5FfiBz3 — Uno TV (@UnoNoticias) August 31, 2026

¿Por qué se manifiesta el personal de enfermería?

Los trabajadores denuncian la falta de personal suficiente para brindar atención médica y la necesidad de contar con insumos médicos para realizar sus labores.

La protesta se mantiene en una de las principales vialidades de la zona, por lo que se registra afectación a la circulación para los automovilistas que transitan por Eje 3 Baja California y avenida Cuauhtémoc.

Enfermeros aseguran que no abandonaron sus labores

De acuerdo con la información proporcionada durante la manifestación, quienes participan en el bloqueo no se encontraban en turno al momento de la protesta.

Los aproximadamente 100 trabajadores que se concentraron para exigir mejoras en las condiciones de atención son personal que se encontraba en su día de descanso o de vacaciones, por lo que aseguran que no están abandonando sus labores en el Hospital de Pediatría.

Bloqueo afecta la circulación en Eje 3 Baja California

La protesta continúa en los carriles centrales del Eje 3 Baja California, en el cruce con avenida Cuauhtémoc, por lo que se recomienda a los automovilistas evitar la zona y buscar alternativas viales mientras permanece la movilización.

Hasta el momento, la principal demanda de los manifestantes es que se atienda la falta de enfermeras y enfermeros, así como el abasto de insumos médicos necesarios para la atención de pacientes pediátricos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.