Trabajadores del hospital Siglo XXI y colectivos feministas encabezan las movilizaciones en CDMX este 31 de agosto

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Movilizaciones en CDMX este 31 de agosto de 2026. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 31 de agosto de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán personal de enfermería del Centro Médico Nacional (CMN) Siglo XXI y colectivos feministas del oriente del Estado de México.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este Lunes 31 de Agosto de en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/mqCGcyIScp — SSC CDMX (@SSC_CDMX) August 31, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

9 concentraciones

6 eventos de esparcimiento

12 plantones

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha: Movimiento Plural de Maquineros

Hora: 11:00 horas.

11:00 horas. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Punto de concentración: Hemiciclo a Juárez.

Hemiciclo a Juárez. Destino: Secretaría de Gobernación.

Secretaría de Gobernación. Aforo estimado: 90 personas.

90 personas. Motivo: Exigir el cese de acciones que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo dentro de la industria del entretenimiento. También solicitarán el reconocimiento de su actividad laboral y condiciones que les permitan continuar trabajando sin acoso institucional.

Exigir el cese de acciones que consideran arbitrarias y que afectan sus fuentes de trabajo dentro de la industria del entretenimiento. También solicitarán el reconocimiento de su actividad laboral y condiciones que les permitan continuar trabajando sin acoso institucional. Posible afectación: El desplazamiento podría impactar avenida Juárez, Bucareli y vialidades del Centro Histórico.

La movilización también aparece reportada en la agenda informativa de este lunes, con salida prevista a las 11:00 horas desde el Hemiciclo a Juárez.

Concentraciones de la mañana

09:00 horas: FUNDAR frente a la Suprema Corte

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2.

Suprema Corte de Justicia de la Nación, José María Pino Suárez No. 2. Aforo: 60 personas.

60 personas. Motivo: Conferencia de prensa para solicitar que la Suprema Corte reconozca el caso de Rosendo Radilla Pacheco como parte de las prácticas de terrorismo de Estado y desaparición forzada.

Conferencia de prensa para solicitar que la Suprema Corte reconozca el caso de como parte de las prácticas de terrorismo de Estado y desaparición forzada. Participarán organizaciones de familiares de personas desaparecidas y defensoras de derechos humanos.

La actividad está contemplada entre las movilizaciones de las primeras horas del día.

09:00 horas: Personal de enfermería del CMN Siglo XXI

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, Puerta 9 .

Unidad Médica de Alta Especialidad, Hospital de Pediatría del Centro Médico Nacional Siglo XXI, . Aforo: 80 personas.

80 personas. Demandas: Más personal de enfermería, suministro suficiente de materiales e insumos y disponibilidad de equipo funcional y seguro.

Más personal de enfermería, suministro suficiente de materiales e insumos y disponibilidad de equipo funcional y seguro. Riesgo vial: La propia agenda advierte que podría presentarse personal médico y pacientes en apoyo, con posibles afectaciones a las vialidades de la zona.

09:00 horas: Siembra Cultura, A.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Plaza de Lectura José Saramago, en la zona de Circuito Interior Melchor Ocampo y Paseo de la Reforma .

Plaza de Lectura José Saramago, en la zona de . Aforo: 40 personas.

40 personas. Actividad: Espacio informativo sobre cannabis, reducción de riesgos, derechos humanos y legislación relacionada con el cannabis.

10:00 horas: Vega Mac Gregor Arellano S.C.

Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Lugar: Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175.

Fiscalía General de la República, Dr. Velasco No. 175. Aforo: 20 personas.

20 personas. Motivo: Conferencia de prensa relacionada con una denuncia presentada contra funcionarios y servidores públicos del estado de Aguascalientes.

Movilizaciones previstas en Iztapalapa y Venustiano Carranza

10:30 horas: Alianza Nacional de Jubilados

Alcaldía: Venustiano Carranza.

Venustiano Carranza. Lugar: Cámara de Diputados, Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque.

Cámara de Diputados, Congreso de la Unión No. 66, colonia El Parque. Aforo: 90 personas.

90 personas. Demanda: Presentar los resultados de la consulta nacional “México por la Justicia y los Derechos”, con exigencias relacionadas con el respeto a derechos adquiridos, no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones.

Presentar los resultados de la consulta nacional “México por la Justicia y los Derechos”, con exigencias relacionadas con el respeto a derechos adquiridos, no retroactividad de las leyes y certeza jurídica en materia de pensiones. Organización en apoyo: Movimiento Nacional del Sector Eléctrico.

11:00 horas: Colectivos feministas del oriente del Estado de México

Alcaldía: Iztapalapa.

Iztapalapa. Lugar: Estación Tepalcates de la Línea A del Metro , sobre Calzada Ignacio Zaragoza.

Estación , sobre Calzada Ignacio Zaragoza. Aforo estimado: 100 personas.

100 personas. Demandas: Avances en investigaciones relacionadas con feminicidios y violencia contra las mujeres, así como justicia y memoria para las víctimas.

Avances en investigaciones relacionadas con feminicidios y violencia contra las mujeres, así como justicia y memoria para las víctimas. Organizaciones en apoyo: Diversos colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos.

Diversos colectivos feministas y organizaciones defensoras de derechos humanos. Atención especial: La agenda advierte que no se descarta la incorporación de más colectivos ni bloqueos de vialidades.

Esta movilización merece especial atención porque previamente se había anunciado una protesta de familiares de víctimas de feminicidio en la zona de Calzada Ignacio Zaragoza, con posibilidad de bloqueo en ambos sentidos.

Otras concentraciones durante el día

Plataforma 4:20 — 12:00 horas

La jornada tendrá presencia en tres puntos de la Ciudad de México:

Cuauhtémoc: Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín.

Monumento a la Madre, en Insurgentes Sur y Calzada Manuel Villalongín. Benito Juárez: Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente.

Avenida División del Norte y Avenida Cuauhtémoc, colonia Narvarte Poniente. Gustavo A. Madero: Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre.

Avenida Gran Canal y Circuito Interior, colonia 20 de Noviembre. Aforo: 45 personas.

45 personas. Actividad: Recolección de firmas y difusión de derechos relacionados con cannabis, reducción de riesgos, derechos humanos y legislación cannábica.

Movimiento de Regeneración Sindical — durante el día

Alcaldía: Benito Juárez.

Benito Juárez. Lugar: Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya.

Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, avenida México-Coyoacán No. 259, colonia General Anaya. Aforo: 30 personas.

30 personas. Motivo: Instalación de mesas para la recolección de firmas contra el secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, dentro de la llamada Caravana “Por el Derecho y la Justicia del Trabajador”.

15:00 horas: Alumnos y exalumnos de escuelas nocturnas

Alcaldía: Tlalpan.

Tlalpan. Lugar: Secundaria No. 23 “Santiago Galas Arce”, calle Moneda No. 13, Tlalpan Centro.

Secundaria No. 23 “Santiago Galas Arce”, calle Moneda No. 13, Tlalpan Centro. Aforo: 45 personas.

45 personas. Demandas: Respeto a sus derechos, rechazo a posibles actos de discriminación, mayor visibilidad e inversión para las escuelas nocturnas para trabajadores.

Respeto a sus derechos, rechazo a posibles actos de discriminación, mayor visibilidad e inversión para las escuelas nocturnas para trabajadores. También advierten sobre la situación de estos planteles y la posibilidad de que algunos desaparezcan por la baja matrícula.

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