Metro CDMX y el regreso a clases: horario, operativo de seguridad y recomendaciones

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Metro CDMX. Foto: Cuartoscuro

Este lunes 31 de agosto, en medio del regreso a clases, el Sistema de Transporte Colectivo Metro (Metro CDMX) brindará servicio normal en las 195 estaciones, pues no se tienen cierres previstos por remodelaciones.

Sin embargo, durante este fin de semana, el Metro CDMX presentó afectaciones en su servicio, por lo que hubo retrasos, especialmente en la Línea 2, la cual va de Cuatro Caminos a Tasqueña.

#AvisoMetro: Se reanuda la circulación de los trenes en la Línea 2, todas las estaciones se encuentran ofreciendo servicio. https://t.co/TBjiTlKwpp — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 31, 2026

Metro CDMX reforzará seguridad por regreso a clases

Este lunes, millones de alumnos de educación básica volverán a las aulas para dar inicio a un nuevo ciclo escolar. Debido a ello, el Metro CDMX desplegará a 5 mil 800 elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), quienes realizarán labores de vigilancia y apoyo en las estaciones de mayor afluencia.

El Metro, listo para el regreso a clases. pic.twitter.com/mOc7G9Q5bV — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2026

Del mismo modo, para este regreso a clases, las autoridades del STC hicieron varias recomendaciones para los usuarios, con el fin de evitar aglomeraciones y retrasos:

Permitir el libre descenso y ascenso de usuarios .

. No obstruir la apertura y cierre de puertas .

. Utilizar las palancas de emergencia sólo en casos necesarios.

sólo en casos necesarios. Sujetar adecuadamente objetos personales y evitar arrojar o dejar caer objetos metálicos a las vías.

a las vías. No rebasar la línea amarilla de seguridad en los andenes.

de seguridad en los andenes. Respetar los espacios reservados para mujeres, personas con discapacidad y menores.

para mujeres, personas con discapacidad y menores. Utilizar correctamente las escaleras eléctricas.

El próximo lunes 31 de agosto, día en que inicia el ciclo escolar 2026-2027 para nivel preescolar, primaria y secundaria, el Metro se ofrece como una alternativa de movilidad para alumnos y padres de familia, principalmente en las primeras horas de la jornada. pic.twitter.com/KyQekBUtrE — MetroCDMX (@MetroCDMX) August 27, 2026

Sin cierre de estaciones, pero con posibles retrasos

Todas las estaciones de la red se mantienen en funcionamiento para este lunes 31 de agosto, por lo que los miles de usuarios pueden ascender y descender en las 12 líneas desde las 5:00 horas.

Sin embargo, ante el regreso a clases, el número de pasajeros aumentará, por lo que el tiempo de espera para abordar los trenes podría ser mayor. Asimismo, en caso de lluvias o anomalías, el servicio podría retrasarse o sufrir cierres parciales.

Por último, te recordamos que el horario de servicio del Metro CDMX es el siguiente:

Lunes a viernes: 5:00 a 00:00 horas

5:00 a 00:00 horas Sábado: 6:00 a 00:00 horas

6:00 a 00:00 horas Domingo y días festivos: 7:00 a 00:00 horas

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